- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
51
Gewinntrades:
45 (88.23%)
Verlusttrades:
6 (11.76%)
Bester Trade:
136.86 USD
Schlechtester Trade:
-55.65 USD
Bruttoprofit:
622.72 USD (516 517 pips)
Bruttoverlust:
-64.65 USD (1 180 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (195.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
242.11 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.41
Trading-Aktivität:
78.22%
Max deposit load:
2.42%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
9.99
Long-Positionen:
20 (39.22%)
Short-Positionen:
31 (60.78%)
Profit-Faktor:
9.63
Mathematische Gewinnerwartung:
10.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-2.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-55.86 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.55%
Jahresprognose:
30.43%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
55.86 USD (4.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.99% (55.86 USD)
Kapital:
48.45% (788.14 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|14
|CHFJPY
|11
|GOLD
|7
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|3
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|160
|CHFJPY
|65
|GOLD
|292
|GBPUSD
|-35
|EURUSD
|5
|USDJPY
|15
|BTCUSD
|49
|GBPAUD
|6
|AUDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|1.9K
|CHFJPY
|1.3K
|GOLD
|24K
|GBPUSD
|-377
|EURUSD
|100
|USDJPY
|471
|BTCUSD
|487K
|GBPAUD
|156
|AUDCAD
|7
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Bester Trade: +136.86 USD
Schlechtester Trade: -56 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +195.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.15 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 3
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
LQD1-Live01
|0.33 × 27
|
XMGlobal-Real 9
|0.43 × 5085
|
Exness-Real16
|0.55 × 121
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.68 × 47
|
AxioryAsia-01Live
|1.74 × 43
|
XMGlobal-Real 26
|2.25 × 283
Fine
Keine Bewertungen
