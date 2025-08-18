SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Xtrade
Islam Lusubov

Xtrade

Islam Lusubov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 35%
XMGlobal-Real 9
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
51
Gewinntrades:
45 (88.23%)
Verlusttrades:
6 (11.76%)
Bester Trade:
136.86 USD
Schlechtester Trade:
-55.65 USD
Bruttoprofit:
622.72 USD (516 517 pips)
Bruttoverlust:
-64.65 USD (1 180 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (195.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
242.11 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.41
Trading-Aktivität:
78.22%
Max deposit load:
2.42%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
9.99
Long-Positionen:
20 (39.22%)
Short-Positionen:
31 (60.78%)
Profit-Faktor:
9.63
Mathematische Gewinnerwartung:
10.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-2.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-55.86 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.55%
Jahresprognose:
30.43%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
55.86 USD (4.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.99% (55.86 USD)
Kapital:
48.45% (788.14 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDNZD 14
CHFJPY 11
GOLD 7
GBPUSD 6
EURUSD 4
USDJPY 3
BTCUSD 3
GBPAUD 2
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZD 160
CHFJPY 65
GOLD 292
GBPUSD -35
EURUSD 5
USDJPY 15
BTCUSD 49
GBPAUD 6
AUDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZD 1.9K
CHFJPY 1.3K
GOLD 24K
GBPUSD -377
EURUSD 100
USDJPY 471
BTCUSD 487K
GBPAUD 156
AUDCAD 7
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +136.86 USD
Schlechtester Trade: -56 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +195.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-Real 251
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 2
LQD1-Live01
0.33 × 27
XMGlobal-Real 9
0.43 × 5085
Exness-Real16
0.55 × 121
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.68 × 47
AxioryAsia-01Live
1.74 × 43
XMGlobal-Real 26
2.25 × 283
Fine
Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Share of trading days is too low
2025.12.16 07:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 06:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 16:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
