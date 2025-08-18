SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Xtrade
Islam Lusubov

Xtrade

Islam Lusubov
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
XMGlobal-Real 9
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
26
Bénéfice trades:
26 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
22.01 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
111.89 USD (488 990 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
26 (111.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
111.89 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.77
Activité de trading:
30.17%
Charge de dépôt maximale:
1.59%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
7 (26.92%)
Courts trades:
19 (73.08%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
4.30 USD
Bénéfice moyen:
4.30 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
1.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
5.12% (80.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 9
CHFJPY 4
EURUSD 4
USDJPY 3
BTCUSD 3
GBPUSD 2
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 20
CHFJPY 22
EURUSD 5
USDJPY 15
BTCUSD 49
GBPUSD 0
AUDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 466
CHFJPY 622
EURUSD 100
USDJPY 471
BTCUSD 487K
GBPUSD 6
AUDCAD 7
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.01 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +111.89 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 251
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 2
LQD1-Live01
0.33 × 27
XMGlobal-Real 9
0.43 × 5085
Exness-Real16
0.55 × 121
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.68 × 47
AxioryAsia-01Live
1.74 × 43
XMGlobal-Real 26
2.25 × 283
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Fine
Aucun avis
2025.09.23 21:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 19:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 05:55
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 14.29% of days out of the 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 19:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 19:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Xtrade
100 USD par mois
7%
0
0
USD
1.6K
USD
10
0%
26
100%
30%
n/a
4.30
USD
5%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.