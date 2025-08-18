СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Xtrade
Islam Lusubov

Xtrade

Islam Lusubov
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 35%
XMGlobal-Real 9
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
45 (88.23%)
Убыточных трейдов:
6 (11.76%)
Лучший трейд:
136.86 USD
Худший трейд:
-55.65 USD
Общая прибыль:
622.72 USD (516 517 pips)
Общий убыток:
-64.65 USD (1 180 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (195.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
242.11 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
78.22%
Макс. загрузка депозита:
2.42%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
9.99
Длинных трейдов:
20 (39.22%)
Коротких трейдов:
31 (60.78%)
Профит фактор:
9.63
Мат. ожидание:
10.94 USD
Средняя прибыль:
13.84 USD
Средний убыток:
-10.78 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.86 USD (2)
Прирост в месяц:
2.55%
Годовой прогноз:
30.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
55.86 USD (4.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.99% (55.86 USD)
По эквити:
48.45% (788.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 14
CHFJPY 11
GOLD 7
GBPUSD 6
EURUSD 4
USDJPY 3
BTCUSD 3
GBPAUD 2
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 160
CHFJPY 65
GOLD 292
GBPUSD -35
EURUSD 5
USDJPY 15
BTCUSD 49
GBPAUD 6
AUDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 1.9K
CHFJPY 1.3K
GOLD 24K
GBPUSD -377
EURUSD 100
USDJPY 471
BTCUSD 487K
GBPAUD 156
AUDCAD 7
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +136.86 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +195.57 USD
Макс. убыток в серии: -2.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-Real 251
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 2
LQD1-Live01
0.33 × 27
XMGlobal-Real 9
0.43 × 5085
Exness-Real16
0.55 × 121
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.68 × 47
AxioryAsia-01Live
1.74 × 43
XMGlobal-Real 26
2.25 × 283
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Fine
Нет отзывов
2025.12.17 16:51
Share of trading days is too low
2025.12.16 07:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 06:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 16:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 15:27
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 15.79% of days out of the 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Xtrade
100 USD в месяц
35%
0
0
USD
4.5K
USD
23
0%
51
88%
78%
9.63
10.94
USD
48%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.