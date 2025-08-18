- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
45 (88.23%)
Убыточных трейдов:
6 (11.76%)
Лучший трейд:
136.86 USD
Худший трейд:
-55.65 USD
Общая прибыль:
622.72 USD (516 517 pips)
Общий убыток:
-64.65 USD (1 180 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (195.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
242.11 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
78.22%
Макс. загрузка депозита:
2.42%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
9.99
Длинных трейдов:
20 (39.22%)
Коротких трейдов:
31 (60.78%)
Профит фактор:
9.63
Мат. ожидание:
10.94 USD
Средняя прибыль:
13.84 USD
Средний убыток:
-10.78 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.86 USD (2)
Прирост в месяц:
2.55%
Годовой прогноз:
30.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
55.86 USD (4.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.99% (55.86 USD)
По эквити:
48.45% (788.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|14
|CHFJPY
|11
|GOLD
|7
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|3
|GBPAUD
|2
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|160
|CHFJPY
|65
|GOLD
|292
|GBPUSD
|-35
|EURUSD
|5
|USDJPY
|15
|BTCUSD
|49
|GBPAUD
|6
|AUDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|1.9K
|CHFJPY
|1.3K
|GOLD
|24K
|GBPUSD
|-377
|EURUSD
|100
|USDJPY
|471
|BTCUSD
|487K
|GBPAUD
|156
|AUDCAD
|7
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +136.86 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +195.57 USD
Макс. убыток в серии: -2.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 3
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
LQD1-Live01
|0.33 × 27
|
XMGlobal-Real 9
|0.43 × 5085
|
Exness-Real16
|0.55 × 121
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.68 × 47
|
AxioryAsia-01Live
|1.74 × 43
|
XMGlobal-Real 26
|2.25 × 283
Fine
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
23
0%
51
88%
78%
9.63
10.94
USD
USD
48%
1:500