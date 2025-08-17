SinyallerBölümler
Subur Hidayahtullah

FXTC

Subur Hidayahtullah
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
371
Kârla kapanan işlemler:
285 (76.81%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (23.18%)
En iyi işlem:
81.98 USD
En kötü işlem:
-117.13 USD
Brüt kâr:
2 148.02 USD (649 141 pips)
Brüt zarar:
-836.14 USD (226 853 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (121.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
121.17 USD (14)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.87%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.98
Alış işlemleri:
274 (73.85%)
Satış işlemleri:
97 (26.15%)
Kâr faktörü:
2.57
Beklenen getiri:
3.54 USD
Ortalama kâr:
7.54 USD
Ortalama zarar:
-9.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-164.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-164.40 USD (5)
Aylık büyüme:
75.85%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.77 USD
Maksimum:
164.40 USD (20.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
24.35% (125.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 98
XAUUSD 91
USA100 59
GBPUSD 51
USA30 28
USA500.S 24
USOIL.S 17
USDCAD 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 345
XAUUSD 217
USA100 251
GBPUSD 150
USA30 204
USA500.S 64
USOIL.S 81
USDCAD -1
USDJPY 2
GBPJPY -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 22K
XAUUSD 21K
USA100 207K
GBPUSD 11K
USA30 139K
USA500.S 22K
USOIL.S 565
USDCAD -87
USDJPY 129
GBPJPY -52
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.98 USD
En kötü işlem: -117 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +121.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -164.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.00 × 15
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
HantecGlobal-Live
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ATFXGM2-Live
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
TiranForex-Live
0.00 × 28
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 8
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 131
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
174 daha fazla...
Trade by teknikal analis,, not Fundamentalis
İnceleme yok
2025.10.08 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 15:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
