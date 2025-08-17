SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FXTC
Subur Hidayahtullah

FXTC

Subur Hidayahtullah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
55 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 1 240%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
449
Gewinntrades:
351 (78.17%)
Verlusttrades:
98 (21.83%)
Bester Trade:
81.98 USD
Schlechtester Trade:
-167.48 USD
Bruttoprofit:
2 780.21 USD (1 424 139 pips)
Bruttoverlust:
-1 537.98 USD (320 722 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (184.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
184.43 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
80.55%
Max deposit load:
46.01%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.84
Long-Positionen:
348 (77.51%)
Short-Positionen:
101 (22.49%)
Profit-Faktor:
1.81
Mathematische Gewinnerwartung:
2.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-676.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-676.64 USD (6)
Wachstum pro Monat :
36.51%
Jahresprognose:
442.96%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.77 USD
Maximaler:
676.64 USD (38.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
72.51% (676.64 USD)
Kapital:
87.49% (392.89 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 106
EURUSD 99
USA30 74
USA100 64
GBPUSD 51
USOIL.S 28
USA500.S 24
USDCAD 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -318
EURUSD 347
USA30 567
USA100 292
GBPUSD 150
USOIL.S 140
USA500.S 64
USDCAD -1
USDJPY 2
GBPJPY -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -33K
EURUSD 22K
USA30 823K
USA100 256K
GBPUSD 11K
USOIL.S 1.1K
USA500.S 22K
USDCAD -87
USDJPY 129
GBPJPY -52
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +81.98 USD
Schlechtester Trade: -167 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +184.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -676.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.00 × 15
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
HantecGlobal-Live
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ATFXGM2-Live
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
TiranForex-Live
0.00 × 28
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 8
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 131
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
Trade by teknikal analis,, not Fundamentalis
Keine Bewertungen
2025.12.24 18:29
No swaps are charged
2025.12.24 18:29
No swaps are charged
2025.12.22 17:41
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 23:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 23:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.27 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 18:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
