Trades insgesamt:
449
Gewinntrades:
351 (78.17%)
Verlusttrades:
98 (21.83%)
Bester Trade:
81.98 USD
Schlechtester Trade:
-167.48 USD
Bruttoprofit:
2 780.21 USD (1 424 139 pips)
Bruttoverlust:
-1 537.98 USD (320 722 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (184.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
184.43 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
80.55%
Max deposit load:
46.01%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.84
Long-Positionen:
348 (77.51%)
Short-Positionen:
101 (22.49%)
Profit-Faktor:
1.81
Mathematische Gewinnerwartung:
2.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-676.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-676.64 USD (6)
Wachstum pro Monat :
36.51%
Jahresprognose:
442.96%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.77 USD
Maximaler:
676.64 USD (38.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
72.51% (676.64 USD)
Kapital:
87.49% (392.89 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|EURUSD
|99
|USA30
|74
|USA100
|64
|GBPUSD
|51
|USOIL.S
|28
|USA500.S
|24
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-318
|EURUSD
|347
|USA30
|567
|USA100
|292
|GBPUSD
|150
|USOIL.S
|140
|USA500.S
|64
|USDCAD
|-1
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-33K
|EURUSD
|22K
|USA30
|823K
|USA100
|256K
|GBPUSD
|11K
|USOIL.S
|1.1K
|USA500.S
|22K
|USDCAD
|-87
|USDJPY
|129
|GBPJPY
|-52
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +81.98 USD
Schlechtester Trade: -167 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +184.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -676.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 15
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
HantecGlobal-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
ATFXGM2-Live
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
TiranForex-Live
|0.00 × 28
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 3
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
Trade by teknikal analis,, not Fundamentalis
Keine Bewertungen
