리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 5 ICMarkets-Live16 0.00 × 3 ICMarkets-Live06 0.00 × 15 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 1 HantecGlobal-Live 0.00 × 1 EGlobal-Classic3 0.00 × 3 VantageFXInternational-Live 3 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 1 ATFXGM2-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 2 Exness-Real33 0.00 × 3 FXCM-USDReal03 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 2 TiranForex-Live 0.00 × 28 Pepperstone-Demo02 0.00 × 2 FPMarkets-Live2 0.00 × 2 TitanFX-01 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 2 FXChoice-Pro Live 0.00 × 3 InfinoxCapital-Live03 0.00 × 8 GlobalPrime-Live 0.00 × 2 LiteForex-ECN2.com 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 131 Pepperstone-Edge07 0.00 × 3 177 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오