- 자본
- 축소
트레이드:
451
이익 거래:
353 (78.27%)
손실 거래:
98 (21.73%)
최고의 거래:
81.98 USD
최악의 거래:
-167.48 USD
총 수익:
2 845.16 USD (1 551 888 pips)
총 손실:
-1 537.98 USD (320 722 pips)
연속 최대 이익:
16 (184.43 USD)
연속 최대 이익:
220.74 USD (15)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
75.37%
최대 입금량:
46.01%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.93
롱(주식매수):
350 (77.61%)
숏(주식차입매도):
101 (22.39%)
수익 요인:
1.85
기대수익:
2.90 USD
평균 이익:
8.06 USD
평균 손실:
-15.69 USD
연속 최대 손실:
6 (-676.64 USD)
연속 최대 손실:
-676.64 USD (6)
월별 성장률:
47.69%
연간 예측:
578.62%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.77 USD
최대한의:
676.64 USD (38.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
72.51% (676.64 USD)
자본금별:
87.49% (392.89 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|EURUSD
|99
|USA30
|76
|USA100
|64
|GBPUSD
|51
|USOIL.S
|28
|USA500.S
|24
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-318
|EURUSD
|347
|USA30
|632
|USA100
|292
|GBPUSD
|150
|USOIL.S
|140
|USA500.S
|64
|USDCAD
|-1
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-33K
|EURUSD
|22K
|USA30
|951K
|USA100
|256K
|GBPUSD
|11K
|USOIL.S
|1.1K
|USA500.S
|22K
|USDCAD
|-87
|USDJPY
|129
|GBPJPY
|-52
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +81.98 USD
최악의 거래: -167 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +184.43 USD
연속 최대 손실: -676.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 15
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
HantecGlobal-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
ATFXGM2-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
TiranForex-Live
|0.00 × 28
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 3
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 8
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 131
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
Trade by teknikal analis,, not Fundamentalis
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1 386%
0
0
USD
USD
664
USD
USD
56
0%
451
78%
75%
1.84
2.90
USD
USD
87%
1:500