Subur Hidayahtullah

FXTC

Subur Hidayahtullah
0 리뷰
안정성
56
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 1 386%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
451
이익 거래:
353 (78.27%)
손실 거래:
98 (21.73%)
최고의 거래:
81.98 USD
최악의 거래:
-167.48 USD
총 수익:
2 845.16 USD (1 551 888 pips)
총 손실:
-1 537.98 USD (320 722 pips)
연속 최대 이익:
16 (184.43 USD)
연속 최대 이익:
220.74 USD (15)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
75.37%
최대 입금량:
46.01%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.93
롱(주식매수):
350 (77.61%)
숏(주식차입매도):
101 (22.39%)
수익 요인:
1.85
기대수익:
2.90 USD
평균 이익:
8.06 USD
평균 손실:
-15.69 USD
연속 최대 손실:
6 (-676.64 USD)
연속 최대 손실:
-676.64 USD (6)
월별 성장률:
47.69%
연간 예측:
578.62%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.77 USD
최대한의:
676.64 USD (38.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
72.51% (676.64 USD)
자본금별:
87.49% (392.89 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 106
EURUSD 99
USA30 76
USA100 64
GBPUSD 51
USOIL.S 28
USA500.S 24
USDCAD 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -318
EURUSD 347
USA30 632
USA100 292
GBPUSD 150
USOIL.S 140
USA500.S 64
USDCAD -1
USDJPY 2
GBPJPY -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -33K
EURUSD 22K
USA30 951K
USA100 256K
GBPUSD 11K
USOIL.S 1.1K
USA500.S 22K
USDCAD -87
USDJPY 129
GBPJPY -52
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +81.98 USD
최악의 거래: -167 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +184.43 USD
연속 최대 손실: -676.64 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.00 × 15
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
HantecGlobal-Live
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 1
ATFXGM2-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
TiranForex-Live
0.00 × 28
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 8
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 131
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
177 더...
Trade by teknikal analis,, not Fundamentalis
리뷰 없음
2025.12.31 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 19:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 18:29
No swaps are charged
2025.12.24 18:29
No swaps are charged
2025.12.22 17:41
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 23:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 23:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.27 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 18:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.