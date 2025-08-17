SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FXTC
Subur Hidayahtullah

FXTC

Subur Hidayahtullah
0 comentários
Confiabilidade
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 1 240%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
449
Negociações com lucro:
351 (78.17%)
Negociações com perda:
98 (21.83%)
Melhor negociação:
81.98 USD
Pior negociação:
-167.48 USD
Lucro bruto:
2 780.21 USD (1 424 139 pips)
Perda bruta:
-1 537.98 USD (320 722 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (184.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
184.43 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
80.55%
Depósito máximo carregado:
46.01%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.84
Negociações longas:
348 (77.51%)
Negociações curtas:
101 (22.49%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
2.77 USD
Lucro médio:
7.92 USD
Perda média:
-15.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-676.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-676.64 USD (6)
Crescimento mensal:
36.51%
Previsão anual:
442.96%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.77 USD
Máximo:
676.64 USD (38.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
72.51% (676.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
87.49% (392.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 106
EURUSD 99
USA30 74
USA100 64
GBPUSD 51
USOIL.S 28
USA500.S 24
USDCAD 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -318
EURUSD 347
USA30 567
USA100 292
GBPUSD 150
USOIL.S 140
USA500.S 64
USDCAD -1
USDJPY 2
GBPJPY -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -33K
EURUSD 22K
USA30 823K
USA100 256K
GBPUSD 11K
USOIL.S 1.1K
USA500.S 22K
USDCAD -87
USDJPY 129
GBPJPY -52
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +81.98 USD
Pior negociação: -167 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +184.43 USD
Máxima perda consecutiva: -676.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.00 × 15
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
HantecGlobal-Live
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ATFXGM2-Live
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
TiranForex-Live
0.00 × 28
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 8
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 131
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
175 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Trade by teknikal analis,, not Fundamentalis
Sem comentários
2025.12.24 18:29
No swaps are charged
2025.12.24 18:29
No swaps are charged
2025.12.22 17:41
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 23:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 23:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.27 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 18:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FXTC
30 USD por mês
1 240%
0
0
USD
598
USD
55
0%
449
78%
81%
1.80
2.77
USD
87%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.