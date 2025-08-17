- Crescita
Trade:
371
Profit Trade:
285 (76.81%)
Loss Trade:
86 (23.18%)
Best Trade:
81.98 USD
Worst Trade:
-117.13 USD
Profitto lordo:
2 148.02 USD (649 141 pips)
Perdita lorda:
-836.14 USD (226 853 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (121.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
121.17 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.87%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.98
Long Trade:
274 (73.85%)
Short Trade:
97 (26.15%)
Fattore di profitto:
2.57
Profitto previsto:
3.54 USD
Profitto medio:
7.54 USD
Perdita media:
-9.72 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-164.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-164.40 USD (5)
Crescita mensile:
75.85%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.77 USD
Massimale:
164.40 USD (20.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
24.35% (125.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|98
|XAUUSD
|91
|USA100
|59
|GBPUSD
|51
|USA30
|28
|USA500.S
|24
|USOIL.S
|17
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|345
|XAUUSD
|217
|USA100
|251
|GBPUSD
|150
|USA30
|204
|USA500.S
|64
|USOIL.S
|81
|USDCAD
|-1
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|22K
|XAUUSD
|21K
|USA100
|207K
|GBPUSD
|11K
|USA30
|139K
|USA500.S
|22K
|USOIL.S
|565
|USDCAD
|-87
|USDJPY
|129
|GBPJPY
|-52
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.98 USD
Worst Trade: -117 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +121.17 USD
Massima perdita consecutiva: -164.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 15
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
HantecGlobal-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
ATFXGM2-Live
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
TiranForex-Live
|0.00 × 28
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 3
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
Trade by teknikal analis,, not Fundamentalis
Non ci sono recensioni
