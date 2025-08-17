SegnaliSezioni
Subur Hidayahtullah

FXTC

Subur Hidayahtullah
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
371
Profit Trade:
285 (76.81%)
Loss Trade:
86 (23.18%)
Best Trade:
81.98 USD
Worst Trade:
-117.13 USD
Profitto lordo:
2 148.02 USD (649 141 pips)
Perdita lorda:
-836.14 USD (226 853 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (121.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
121.17 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.87%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.98
Long Trade:
274 (73.85%)
Short Trade:
97 (26.15%)
Fattore di profitto:
2.57
Profitto previsto:
3.54 USD
Profitto medio:
7.54 USD
Perdita media:
-9.72 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-164.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-164.40 USD (5)
Crescita mensile:
75.85%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.77 USD
Massimale:
164.40 USD (20.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
24.35% (125.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 98
XAUUSD 91
USA100 59
GBPUSD 51
USA30 28
USA500.S 24
USOIL.S 17
USDCAD 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 345
XAUUSD 217
USA100 251
GBPUSD 150
USA30 204
USA500.S 64
USOIL.S 81
USDCAD -1
USDJPY 2
GBPJPY -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 22K
XAUUSD 21K
USA100 207K
GBPUSD 11K
USA30 139K
USA500.S 22K
USOIL.S 565
USDCAD -87
USDJPY 129
GBPJPY -52
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +81.98 USD
Worst Trade: -117 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +121.17 USD
Massima perdita consecutiva: -164.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.00 × 15
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
HantecGlobal-Live
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ATFXGM2-Live
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
TiranForex-Live
0.00 × 28
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 8
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 131
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
174 più
Trade by teknikal analis,, not Fundamentalis
Non ci sono recensioni
2025.10.08 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 15:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.