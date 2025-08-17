СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FXTC
Subur Hidayahtullah

FXTC

Subur Hidayahtullah
0 отзывов
Надежность
55 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 1 240%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
449
Прибыльных трейдов:
351 (78.17%)
Убыточных трейдов:
98 (21.83%)
Лучший трейд:
81.98 USD
Худший трейд:
-167.48 USD
Общая прибыль:
2 780.21 USD (1 424 139 pips)
Общий убыток:
-1 537.98 USD (320 722 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (184.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
184.43 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
80.55%
Макс. загрузка депозита:
46.01%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.84
Длинных трейдов:
348 (77.51%)
Коротких трейдов:
101 (22.49%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
2.77 USD
Средняя прибыль:
7.92 USD
Средний убыток:
-15.69 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-676.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-676.64 USD (6)
Прирост в месяц:
36.51%
Годовой прогноз:
442.96%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.77 USD
Максимальная:
676.64 USD (38.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.51% (676.64 USD)
По эквити:
87.49% (392.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 106
EURUSD 99
USA30 74
USA100 64
GBPUSD 51
USOIL.S 28
USA500.S 24
USDCAD 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -318
EURUSD 347
USA30 567
USA100 292
GBPUSD 150
USOIL.S 140
USA500.S 64
USDCAD -1
USDJPY 2
GBPJPY -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -33K
EURUSD 22K
USA30 823K
USA100 256K
GBPUSD 11K
USOIL.S 1.1K
USA500.S 22K
USDCAD -87
USDJPY 129
GBPJPY -52
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +81.98 USD
Худший трейд: -167 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +184.43 USD
Макс. убыток в серии: -676.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.00 × 15
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
HantecGlobal-Live
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ATFXGM2-Live
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
TiranForex-Live
0.00 × 28
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 8
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 131
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
еще 175...
Trade by teknikal analis,, not Fundamentalis
Нет отзывов
2025.12.24 18:29
No swaps are charged
2025.12.24 18:29
No swaps are charged
2025.12.22 17:41
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 23:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 23:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.27 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 18:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
