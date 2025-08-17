- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
449
Прибыльных трейдов:
351 (78.17%)
Убыточных трейдов:
98 (21.83%)
Лучший трейд:
81.98 USD
Худший трейд:
-167.48 USD
Общая прибыль:
2 780.21 USD (1 424 139 pips)
Общий убыток:
-1 537.98 USD (320 722 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (184.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
184.43 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
80.55%
Макс. загрузка депозита:
46.01%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.84
Длинных трейдов:
348 (77.51%)
Коротких трейдов:
101 (22.49%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
2.77 USD
Средняя прибыль:
7.92 USD
Средний убыток:
-15.69 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-676.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-676.64 USD (6)
Прирост в месяц:
36.51%
Годовой прогноз:
442.96%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.77 USD
Максимальная:
676.64 USD (38.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.51% (676.64 USD)
По эквити:
87.49% (392.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|EURUSD
|99
|USA30
|74
|USA100
|64
|GBPUSD
|51
|USOIL.S
|28
|USA500.S
|24
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-318
|EURUSD
|347
|USA30
|567
|USA100
|292
|GBPUSD
|150
|USOIL.S
|140
|USA500.S
|64
|USDCAD
|-1
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-33K
|EURUSD
|22K
|USA30
|823K
|USA100
|256K
|GBPUSD
|11K
|USOIL.S
|1.1K
|USA500.S
|22K
|USDCAD
|-87
|USDJPY
|129
|GBPJPY
|-52
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +81.98 USD
Худший трейд: -167 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +184.43 USD
Макс. убыток в серии: -676.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 15
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
HantecGlobal-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
ATFXGM2-Live
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
TiranForex-Live
|0.00 × 28
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 3
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
Trade by teknikal analis,, not Fundamentalis
Нет отзывов
