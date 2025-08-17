SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FXTC
Subur Hidayahtullah

FXTC

Subur Hidayahtullah
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
371
Bénéfice trades:
285 (76.81%)
Perte trades:
86 (23.18%)
Meilleure transaction:
81.98 USD
Pire transaction:
-117.13 USD
Bénéfice brut:
2 148.02 USD (649 141 pips)
Perte brute:
-836.14 USD (226 853 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (121.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
121.17 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.87%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
7.98
Longs trades:
274 (73.85%)
Courts trades:
97 (26.15%)
Facteur de profit:
2.57
Rendement attendu:
3.54 USD
Bénéfice moyen:
7.54 USD
Perte moyenne:
-9.72 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-164.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-164.40 USD (5)
Croissance mensuelle:
75.85%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.77 USD
Maximal:
164.40 USD (20.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
-0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
24.35% (125.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 98
XAUUSD 91
USA100 59
GBPUSD 51
USA30 28
USA500.S 24
USOIL.S 17
USDCAD 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 345
XAUUSD 217
USA100 251
GBPUSD 150
USA30 204
USA500.S 64
USOIL.S 81
USDCAD -1
USDJPY 2
GBPJPY -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 22K
XAUUSD 21K
USA100 207K
GBPUSD 11K
USA30 139K
USA500.S 22K
USOIL.S 565
USDCAD -87
USDJPY 129
GBPJPY -52
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +81.98 USD
Pire transaction: -117 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +121.17 USD
Perte consécutive maximale: -164.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.00 × 15
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
HantecGlobal-Live
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ATFXGM2-Live
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
TiranForex-Live
0.00 × 28
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 8
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 131
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
174 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Trade by teknikal analis,, not Fundamentalis
Aucun avis
2025.10.08 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 15:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FXTC
30 USD par mois
0%
0
0
USD
652
USD
44
0%
371
76%
100%
2.56
3.54
USD
24%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.