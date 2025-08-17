SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / FXTC
Subur Hidayahtullah

FXTC

Subur Hidayahtullah
0 comentarios
Fiabilidad
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 1 240%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
449
Transacciones Rentables:
351 (78.17%)
Transacciones Irrentables:
98 (21.83%)
Mejor transacción:
81.98 USD
Peor transacción:
-167.48 USD
Beneficio Bruto:
2 780.21 USD (1 424 139 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 537.98 USD (320 722 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (184.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
184.43 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
80.55%
Carga máxima del depósito:
46.01%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.84
Transacciones Largas:
348 (77.51%)
Transacciones Cortas:
101 (22.49%)
Factor de Beneficio:
1.81
Beneficio Esperado:
2.77 USD
Beneficio medio:
7.92 USD
Pérdidas medias:
-15.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-676.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-676.64 USD (6)
Crecimiento al mes:
36.51%
Pronóstico anual:
442.96%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.77 USD
Máxima:
676.64 USD (38.83%)
Reducción relativa:
De balance:
72.51% (676.64 USD)
De fondos:
87.49% (392.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 106
EURUSD 99
USA30 74
USA100 64
GBPUSD 51
USOIL.S 28
USA500.S 24
USDCAD 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -318
EURUSD 347
USA30 567
USA100 292
GBPUSD 150
USOIL.S 140
USA500.S 64
USDCAD -1
USDJPY 2
GBPJPY -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -33K
EURUSD 22K
USA30 823K
USA100 256K
GBPUSD 11K
USOIL.S 1.1K
USA500.S 22K
USDCAD -87
USDJPY 129
GBPJPY -52
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +81.98 USD
Peor transacción: -167 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +184.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -676.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.00 × 15
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
HantecGlobal-Live
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ATFXGM2-Live
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
TiranForex-Live
0.00 × 28
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 8
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 131
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
Trade by teknikal analis,, not Fundamentalis
No hay comentarios
2025.12.24 18:29
No swaps are charged
2025.12.24 18:29
No swaps are charged
2025.12.22 17:41
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 23:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 23:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged
2025.11.27 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 18:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FXTC
30 USD al mes
1 240%
0
0
USD
598
USD
55
0%
449
78%
81%
1.80
2.77
USD
87%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.