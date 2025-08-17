- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
449
利益トレード:
351 (78.17%)
損失トレード:
98 (21.83%)
ベストトレード:
81.98 USD
最悪のトレード:
-167.48 USD
総利益:
2 780.21 USD (1 424 139 pips)
総損失:
-1 537.98 USD (320 722 pips)
最大連続の勝ち:
16 (184.43 USD)
最大連続利益:
184.43 USD (16)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
80.55%
最大入金額:
46.01%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.84
長いトレード:
348 (77.51%)
短いトレード:
101 (22.49%)
プロフィットファクター:
1.81
期待されたペイオフ:
2.77 USD
平均利益:
7.92 USD
平均損失:
-15.69 USD
最大連続の負け:
6 (-676.64 USD)
最大連続損失:
-676.64 USD (6)
月間成長:
36.51%
年間予想:
442.96%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.77 USD
最大の:
676.64 USD (38.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
72.51% (676.64 USD)
エクイティによる:
87.49% (392.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|EURUSD
|99
|USA30
|74
|USA100
|64
|GBPUSD
|51
|USOIL.S
|28
|USA500.S
|24
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-318
|EURUSD
|347
|USA30
|567
|USA100
|292
|GBPUSD
|150
|USOIL.S
|140
|USA500.S
|64
|USDCAD
|-1
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-33K
|EURUSD
|22K
|USA30
|823K
|USA100
|256K
|GBPUSD
|11K
|USOIL.S
|1.1K
|USA500.S
|22K
|USDCAD
|-87
|USDJPY
|129
|GBPJPY
|-52
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +81.98 USD
最悪のトレード: -167 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +184.43 USD
最大連続損失: -676.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 15
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
HantecGlobal-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
ATFXGM2-Live
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
TiranForex-Live
|0.00 × 28
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 3
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
175 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Trade by teknikal analis,, not Fundamentalis
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1 240%
0
0
USD
USD
598
USD
USD
55
0%
449
78%
81%
1.80
2.77
USD
USD
87%
1:500