交易:
449
盈利交易:
351 (78.17%)
亏损交易:
98 (21.83%)
最好交易:
81.98 USD
最差交易:
-167.48 USD
毛利:
2 780.21 USD (1 424 139 pips)
毛利亏损:
-1 537.98 USD (320 722 pips)
最大连续赢利:
16 (184.43 USD)
最大连续盈利:
184.43 USD (16)
夏普比率:
0.22
交易活动:
80.55%
最大入金加载:
46.01%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.84
长期交易:
348 (77.51%)
短期交易:
101 (22.49%)
利润因子:
1.81
预期回报:
2.77 USD
平均利润:
7.92 USD
平均损失:
-15.69 USD
最大连续失误:
6 (-676.64 USD)
最大连续亏损:
-676.64 USD (6)
每月增长:
36.51%
年度预测:
442.96%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.77 USD
最大值:
676.64 USD (38.83%)
相对跌幅:
结余:
72.51% (676.64 USD)
净值:
87.49% (392.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|EURUSD
|99
|USA30
|74
|USA100
|64
|GBPUSD
|51
|USOIL.S
|28
|USA500.S
|24
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-318
|EURUSD
|347
|USA30
|567
|USA100
|292
|GBPUSD
|150
|USOIL.S
|140
|USA500.S
|64
|USDCAD
|-1
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|-1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-33K
|EURUSD
|22K
|USA30
|823K
|USA100
|256K
|GBPUSD
|11K
|USOIL.S
|1.1K
|USA500.S
|22K
|USDCAD
|-87
|USDJPY
|129
|GBPJPY
|-52
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +81.98 USD
最差交易: -167 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +184.43 USD
最大连续亏损: -676.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Trade by teknikal analis,, not Fundamentalis
