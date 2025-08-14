- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
17 (77.27%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (22.73%)
En iyi işlem:
621.44 USD
En kötü işlem:
-507.36 USD
Brüt kâr:
2 097.85 USD (67 656 pips)
Brüt zarar:
-1 013.19 USD (163 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (910.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 012.20 USD (3)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
33.79%
Maks. mevduat yükü:
8.12%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.30
Alış işlemleri:
22 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
49.30 USD
Ortalama kâr:
123.40 USD
Ortalama zarar:
-202.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-360.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-507.36 USD (1)
Aylık büyüme:
27.23%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.15 USD
Maksimum:
834.55 USD (31.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.25% (834.55 USD)
Varlığa göre:
4.14% (404.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|GBPUSD
|1
|CHINA50
|1
|HK50
|1
|BTCUSD
|1
|XAGUSD
|1
|US500
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|804
|GBPUSD
|-17
|CHINA50
|3
|HK50
|34
|BTCUSD
|-347
|XAGUSD
|-14
|US500
|621
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|31K
|GBPUSD
|-178
|CHINA50
|340
|HK50
|27K
|BTCUSD
|-159K
|XAGUSD
|-31
|US500
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +621.44 USD
En kötü işlem: -507 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +910.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -360.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 83
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 33
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.87 × 76
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.11 × 1286
|
ICMarketsSC-Live07
|1.32 × 1433
|
ICMarketsSC-Live23
|1.43 × 58
|
ICMarketsSC-Live11
|1.77 × 246
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.08 × 382
|
Pepperstone-Edge01
|2.24 × 29
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
Tickmill-Live08
|3.41 × 27
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|4.00 × 14
|
BlackBullMarkets-Live
|4.03 × 67
以黄金为主，多周期趋势共振判断出入场，中长线、低频、人工判断，通过工具进行辅助交易；单单带止损，每单止损回撤3%-6%左右，最大回撤20%左右，请勿必等比例跟随，否则可能存在较大风险。
