Ji Bao Wu

Study

Ji Bao Wu
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
17 (77.27%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (22.73%)
En iyi işlem:
621.44 USD
En kötü işlem:
-507.36 USD
Brüt kâr:
2 097.85 USD (67 656 pips)
Brüt zarar:
-1 013.19 USD (163 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (910.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 012.20 USD (3)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
33.79%
Maks. mevduat yükü:
8.12%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.30
Alış işlemleri:
22 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
49.30 USD
Ortalama kâr:
123.40 USD
Ortalama zarar:
-202.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-360.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-507.36 USD (1)
Aylık büyüme:
27.23%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.15 USD
Maksimum:
834.55 USD (31.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.25% (834.55 USD)
Varlığa göre:
4.14% (404.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 16
GBPUSD 1
CHINA50 1
HK50 1
BTCUSD 1
XAGUSD 1
US500 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 804
GBPUSD -17
CHINA50 3
HK50 34
BTCUSD -347
XAGUSD -14
US500 621
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 31K
GBPUSD -178
CHINA50 340
HK50 27K
BTCUSD -159K
XAGUSD -31
US500 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +621.44 USD
En kötü işlem: -507 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +910.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -360.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 83
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 33
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.87 × 76
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
Exness-Real16
1.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.11 × 1286
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1433
ICMarketsSC-Live23
1.43 × 58
ICMarketsSC-Live11
1.77 × 246
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.08 × 382
Pepperstone-Edge01
2.24 × 29
Axi-US06-Live
2.59 × 32
Tickmill-Live08
3.41 × 27
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
4.00 × 14
BlackBullMarkets-Live
4.03 × 67
34 daha fazla...
以黄金为主，多周期趋势共振判断出入场，中长线、低频、人工判断，通过工具进行辅助交易；单单带止损，每单止损回撤3%-6%左右，最大回撤20%左右，请勿必等比例跟随，否则可能存在较大风险。
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.