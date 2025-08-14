SignaleKategorien
Ji Bao Wu

Study

Ji Bao Wu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 38%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
55
Gewinntrades:
38 (69.09%)
Verlusttrades:
17 (30.91%)
Bester Trade:
621.44 USD
Schlechtester Trade:
-885.50 USD
Bruttoprofit:
5 782.56 USD (365 828 pips)
Bruttoverlust:
-3 848.73 USD (401 776 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (1 762.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 762.55 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
26.76%
Max deposit load:
8.12%
Letzter Trade:
23 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.98
Long-Positionen:
49 (89.09%)
Short-Positionen:
6 (10.91%)
Profit-Faktor:
1.50
Mathematische Gewinnerwartung:
35.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
152.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-226.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-504.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 186.85 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-2.77%
Jahresprognose:
-33.61%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.15 USD
Maximaler:
1 964.67 USD (34.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.97% (1 964.67 USD)
Kapital:
6.54% (828.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 38
XAGUSD 7
BTCUSD 6
GBPUSD 1
CHINA50 1
HK50 1
US500 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 449
XAGUSD 1.2K
BTCUSD -312
GBPUSD -17
CHINA50 3
HK50 34
US500 621
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 70K
XAGUSD 5.5K
BTCUSD -143K
GBPUSD -178
CHINA50 340
HK50 27K
US500 5.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +621.44 USD
Schlechtester Trade: -886 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 762.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -504.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 83
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 33
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.87 × 76
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
Exness-Real16
1.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.11 × 1286
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1433
ICMarketsSC-Live23
1.43 × 58
ICMarketsSC-Live11
1.77 × 246
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.08 × 382
ICMarketsSC-Live26
2.24 × 1827
Pepperstone-Edge01
2.24 × 29
Axi-US06-Live
2.59 × 32
Tickmill-Live08
3.41 × 27
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
ICMarketsSC-Live20
4.00 × 14
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
noch 36 ...
日线、4H、1H、5M多周期趋势共振，中长线、低频、小止损，EA辅助+人工交易，以黄金为主。单单带止损，单次亏损2%左右，连续止损最大回撤20%左右，请勿比等比例跟随，否则可能存在较大风险。
风险提示：本人只提供信号，不保证盈亏，盈亏自负！
