- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
55
Gewinntrades:
38 (69.09%)
Verlusttrades:
17 (30.91%)
Bester Trade:
621.44 USD
Schlechtester Trade:
-885.50 USD
Bruttoprofit:
5 782.56 USD (365 828 pips)
Bruttoverlust:
-3 848.73 USD (401 776 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (1 762.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 762.55 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
26.76%
Max deposit load:
8.12%
Letzter Trade:
23 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.98
Long-Positionen:
49 (89.09%)
Short-Positionen:
6 (10.91%)
Profit-Faktor:
1.50
Mathematische Gewinnerwartung:
35.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
152.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-226.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-504.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 186.85 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-2.77%
Jahresprognose:
-33.61%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.15 USD
Maximaler:
1 964.67 USD (34.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.97% (1 964.67 USD)
Kapital:
6.54% (828.10 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|XAGUSD
|7
|BTCUSD
|6
|GBPUSD
|1
|CHINA50
|1
|HK50
|1
|US500
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|449
|XAGUSD
|1.2K
|BTCUSD
|-312
|GBPUSD
|-17
|CHINA50
|3
|HK50
|34
|US500
|621
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|70K
|XAGUSD
|5.5K
|BTCUSD
|-143K
|GBPUSD
|-178
|CHINA50
|340
|HK50
|27K
|US500
|5.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +621.44 USD
Schlechtester Trade: -886 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 762.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -504.33 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 83
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 33
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.87 × 76
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.11 × 1286
|
ICMarketsSC-Live07
|1.32 × 1433
|
ICMarketsSC-Live23
|1.43 × 58
|
ICMarketsSC-Live11
|1.77 × 246
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.08 × 382
|
ICMarketsSC-Live26
|2.24 × 1827
|
Pepperstone-Edge01
|2.24 × 29
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
Tickmill-Live08
|3.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
ICMarketsSC-Live20
|4.00 × 14
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
noch 36 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
日线、4H、1H、5M多周期趋势共振，中长线、低频、小止损，EA辅助+人工交易，以黄金为主。单单带止损，单次亏损2%左右，连续止损最大回撤20%左右，请勿比等比例跟随，否则可能存在较大风险。
风险提示：本人只提供信号，不保证盈亏，盈亏自负！
风险提示：本人只提供信号，不保证盈亏，盈亏自负！
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
38%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
18
85%
55
69%
27%
1.50
35.16
USD
USD
15%
1:500