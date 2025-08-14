- 자본
- 축소
트레이드:
55
이익 거래:
38 (69.09%)
손실 거래:
17 (30.91%)
최고의 거래:
621.44 USD
최악의 거래:
-885.50 USD
총 수익:
5 782.56 USD (365 828 pips)
총 손실:
-3 848.73 USD (401 776 pips)
연속 최대 이익:
10 (1 762.55 USD)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
27.77%
최대 입금량:
8.12%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.98
롱(주식매수):
49 (89.09%)
숏(주식차입매도):
6 (10.91%)
수익 요인:
1.50
기대수익:
35.16 USD
평균 이익:
152.17 USD
평균 손실:
-226.40 USD
연속 최대 손실:
5 (-504.33 USD)
연속 최대 손실:
-1 186.85 USD (2)
월별 성장률:
-2.77%
연간 예측:
-33.61%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.15 USD
최대한의:
1 964.67 USD (34.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.97% (1 964.67 USD)
자본금별:
6.54% (828.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|XAGUSD
|7
|BTCUSD
|6
|GBPUSD
|1
|CHINA50
|1
|HK50
|1
|US500
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|449
|XAGUSD
|1.2K
|BTCUSD
|-312
|GBPUSD
|-17
|CHINA50
|3
|HK50
|34
|US500
|621
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|70K
|XAGUSD
|5.5K
|BTCUSD
|-143K
|GBPUSD
|-178
|CHINA50
|340
|HK50
|27K
|US500
|5.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +621.44 USD
최악의 거래: -886 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1 762.55 USD
연속 최대 손실: -504.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 83
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 33
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
ICMarkets-Live06
|0.87 × 76
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
Exness-Real16
|1.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
|1.11 × 1286
ICMarketsSC-Live07
|1.32 × 1433
ICMarketsSC-Live23
|1.43 × 58
ICMarketsSC-Live11
|1.77 × 246
Exness-Real14
|1.86 × 7
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|2.08 × 382
Pepperstone-Edge01
|2.24 × 29
ICMarketsSC-Live26
|2.26 × 1857
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
Tickmill-Live08
|3.41 × 27
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
ICMarketsSC-Live20
|4.00 × 14
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
日线、4H、1H、5M多周期趋势共振，中长线、低频、小止损，EA辅助+人工交易，以黄金为主。一次一单，单单带止损，单笔亏损3%左右，连续止损最大回撤20%左右，请勿比等比例跟随，否则可能存在较大风险。
风险提示：本人只提供信号，不保证盈亏，盈亏自负！
리뷰 없음
