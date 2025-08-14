시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Study
Ji Bao Wu

Study

Ji Bao Wu
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 38%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
55
이익 거래:
38 (69.09%)
손실 거래:
17 (30.91%)
최고의 거래:
621.44 USD
최악의 거래:
-885.50 USD
총 수익:
5 782.56 USD (365 828 pips)
총 손실:
-3 848.73 USD (401 776 pips)
연속 최대 이익:
10 (1 762.55 USD)
연속 최대 이익:
1 762.55 USD (10)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
27.77%
최대 입금량:
8.12%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.98
롱(주식매수):
49 (89.09%)
숏(주식차입매도):
6 (10.91%)
수익 요인:
1.50
기대수익:
35.16 USD
평균 이익:
152.17 USD
평균 손실:
-226.40 USD
연속 최대 손실:
5 (-504.33 USD)
연속 최대 손실:
-1 186.85 USD (2)
월별 성장률:
-2.77%
연간 예측:
-33.61%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.15 USD
최대한의:
1 964.67 USD (34.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.97% (1 964.67 USD)
자본금별:
6.54% (828.10 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 38
XAGUSD 7
BTCUSD 6
GBPUSD 1
CHINA50 1
HK50 1
US500 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 449
XAGUSD 1.2K
BTCUSD -312
GBPUSD -17
CHINA50 3
HK50 34
US500 621
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 70K
XAGUSD 5.5K
BTCUSD -143K
GBPUSD -178
CHINA50 340
HK50 27K
US500 5.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +621.44 USD
최악의 거래: -886 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1 762.55 USD
연속 최대 손실: -504.33 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 83
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 33
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.87 × 76
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
Exness-Real16
1.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.11 × 1286
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1433
ICMarketsSC-Live23
1.43 × 58
ICMarketsSC-Live11
1.77 × 246
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.08 × 382
Pepperstone-Edge01
2.24 × 29
ICMarketsSC-Live26
2.26 × 1857
Axi-US06-Live
2.59 × 32
Tickmill-Live08
3.41 × 27
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
ICMarketsSC-Live20
4.00 × 14
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
36 더...
日线、4H、1H、5M多周期趋势共振，中长线、低频、小止损，EA辅助+人工交易，以黄金为主。一次一单，单单带止损，单笔亏损3%左右，连续止损最大回撤20%左右，请勿比等比例跟随，否则可能存在较大风险。
风险提示：本人只提供信号，不保证盈亏，盈亏自负！
리뷰 없음
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 02:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.39% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.23 00:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 12:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 03:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 07:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 07:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Study
월별 30 USD
38%
0
0
USD
11K
USD
18
85%
55
69%
28%
1.50
35.16
USD
15%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.