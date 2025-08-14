СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Study
Ji Bao Wu

Study

Ji Bao Wu
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 38%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
38 (69.09%)
Убыточных трейдов:
17 (30.91%)
Лучший трейд:
621.44 USD
Худший трейд:
-885.50 USD
Общая прибыль:
5 782.56 USD (365 828 pips)
Общий убыток:
-3 848.73 USD (401 776 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 762.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 762.55 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
26.76%
Макс. загрузка депозита:
8.12%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.98
Длинных трейдов:
49 (89.09%)
Коротких трейдов:
6 (10.91%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
35.16 USD
Средняя прибыль:
152.17 USD
Средний убыток:
-226.40 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-504.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 186.85 USD (2)
Прирост в месяц:
-2.77%
Годовой прогноз:
-33.61%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.15 USD
Максимальная:
1 964.67 USD (34.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.97% (1 964.67 USD)
По эквити:
6.54% (828.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 38
XAGUSD 7
BTCUSD 6
GBPUSD 1
CHINA50 1
HK50 1
US500 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 449
XAGUSD 1.2K
BTCUSD -312
GBPUSD -17
CHINA50 3
HK50 34
US500 621
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 70K
XAGUSD 5.5K
BTCUSD -143K
GBPUSD -178
CHINA50 340
HK50 27K
US500 5.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +621.44 USD
Худший трейд: -886 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 762.55 USD
Макс. убыток в серии: -504.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 83
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 33
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.87 × 76
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
Exness-Real16
1.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.11 × 1286
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1433
ICMarketsSC-Live23
1.43 × 58
ICMarketsSC-Live11
1.77 × 246
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.08 × 382
ICMarketsSC-Live26
2.24 × 1821
Pepperstone-Edge01
2.24 × 29
Axi-US06-Live
2.59 × 32
Tickmill-Live08
3.41 × 27
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
ICMarketsSC-Live20
4.00 × 14
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
еще 36...
日线、4H、1H、5M多周期趋势共振，中长线、低频、小止损，EA辅助+人工交易，以黄金为主。单单带止损，单次亏损2%左右，连续止损最大回撤20%左右，请勿比等比例跟随，否则可能存在较大风险。
风险提示：本人只提供信号，不保证盈亏，盈亏自负！
Нет отзывов
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 02:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.39% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.23 00:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 12:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 03:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 07:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 07:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Study
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
11K
USD
18
85%
55
69%
27%
1.50
35.16
USD
15%
1:500
Копировать

