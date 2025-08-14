Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live06 0.29 × 83 ICMarketsSC-Live09 0.48 × 33 ICMarketsSC-Live19 0.50 × 10 Tickmill-Live02 0.60 × 5 ICMarkets-Live06 0.87 × 76 VantageInternational-Live 4 1.00 × 5 Exness-Real16 1.00 × 1 AxiTrader-US09-Live 1.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 1.11 × 1286 ICMarketsSC-Live07 1.32 × 1433 ICMarketsSC-Live23 1.43 × 58 ICMarketsSC-Live11 1.77 × 246 Exness-Real14 1.86 × 7 ICMarkets-Live10 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 2.08 × 382 ICMarketsSC-Live26 2.24 × 1821 Pepperstone-Edge01 2.24 × 29 Axi-US06-Live 2.59 × 32 Tickmill-Live08 3.41 × 27 ICMarketsSC-Live05 3.54 × 87 ICMarketsSC-Live20 4.00 × 14 VantageFXInternational-Live 4 4.00 × 1 еще 36...