SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Study
Ji Bao Wu

Study

Ji Bao Wu
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 38%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
55
Transacciones Rentables:
38 (69.09%)
Transacciones Irrentables:
17 (30.91%)
Mejor transacción:
621.44 USD
Peor transacción:
-885.50 USD
Beneficio Bruto:
5 782.56 USD (365 828 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 848.73 USD (401 776 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (1 762.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 762.55 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
28.78%
Carga máxima del depósito:
8.12%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.98
Transacciones Largas:
49 (89.09%)
Transacciones Cortas:
6 (10.91%)
Factor de Beneficio:
1.50
Beneficio Esperado:
35.16 USD
Beneficio medio:
152.17 USD
Pérdidas medias:
-226.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-504.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 186.85 USD (2)
Crecimiento al mes:
-4.33%
Pronóstico anual:
-52.48%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.15 USD
Máxima:
1 964.67 USD (34.58%)
Reducción relativa:
De balance:
14.97% (1 964.67 USD)
De fondos:
6.54% (828.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 38
XAGUSD 7
BTCUSD 6
GBPUSD 1
CHINA50 1
HK50 1
US500 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 449
XAGUSD 1.2K
BTCUSD -312
GBPUSD -17
CHINA50 3
HK50 34
US500 621
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 70K
XAGUSD 5.5K
BTCUSD -143K
GBPUSD -178
CHINA50 340
HK50 27K
US500 5.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +621.44 USD
Peor transacción: -886 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 762.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -504.33 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 83
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 33
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.87 × 76
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.11 × 1286
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1433
ICMarketsSC-Live23
1.43 × 58
ICMarketsSC-Live11
1.77 × 246
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.08 × 382
ICMarketsSC-Live26
2.24 × 1903
Pepperstone-Edge01
2.24 × 29
Axi-US06-Live
2.59 × 32
Tickmill-Live08
3.41 × 27
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
ICMarketsSC-Live22
3.71 × 38
ICMarketsSC-Live20
4.00 × 14
otros 36...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
日线、4H、1H、5M多周期趋势共振，中长线、低频、小止损，EA辅助+人工交易，以黄金为主。一次一单，单单带止损，单笔亏损3%左右，连续止损最大回撤20%左右，请勿比等比例跟随，否则可能存在较大风险。
风险提示：本人只提供信号，不保证盈亏，盈亏自负！
No hay comentarios
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 02:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.39% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.23 00:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 12:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 03:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 07:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 07:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Study
30 USD al mes
38%
0
0
USD
11K
USD
18
85%
55
69%
29%
1.50
35.16
USD
15%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.