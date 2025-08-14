- Incremento
Total de Trades:
55
Transacciones Rentables:
38 (69.09%)
Transacciones Irrentables:
17 (30.91%)
Mejor transacción:
621.44 USD
Peor transacción:
-885.50 USD
Beneficio Bruto:
5 782.56 USD (365 828 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 848.73 USD (401 776 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (1 762.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 762.55 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
28.78%
Carga máxima del depósito:
8.12%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.98
Transacciones Largas:
49 (89.09%)
Transacciones Cortas:
6 (10.91%)
Factor de Beneficio:
1.50
Beneficio Esperado:
35.16 USD
Beneficio medio:
152.17 USD
Pérdidas medias:
-226.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-504.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 186.85 USD (2)
Crecimiento al mes:
-4.33%
Pronóstico anual:
-52.48%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.15 USD
Máxima:
1 964.67 USD (34.58%)
Reducción relativa:
De balance:
14.97% (1 964.67 USD)
De fondos:
6.54% (828.10 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|XAGUSD
|7
|BTCUSD
|6
|GBPUSD
|1
|CHINA50
|1
|HK50
|1
|US500
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|449
|XAGUSD
|1.2K
|BTCUSD
|-312
|GBPUSD
|-17
|CHINA50
|3
|HK50
|34
|US500
|621
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|70K
|XAGUSD
|5.5K
|BTCUSD
|-143K
|GBPUSD
|-178
|CHINA50
|340
|HK50
|27K
|US500
|5.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +621.44 USD
Peor transacción: -886 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 762.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -504.33 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 83
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 33
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.87 × 76
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.11 × 1286
|
ICMarketsSC-Live07
|1.32 × 1433
|
ICMarketsSC-Live23
|1.43 × 58
|
ICMarketsSC-Live11
|1.77 × 246
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.08 × 382
|
ICMarketsSC-Live26
|2.24 × 1903
|
Pepperstone-Edge01
|2.24 × 29
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
Tickmill-Live08
|3.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
ICMarketsSC-Live22
|3.71 × 38
|
ICMarketsSC-Live20
|4.00 × 14
日线、4H、1H、5M多周期趋势共振，中长线、低频、小止损，EA辅助+人工交易，以黄金为主。一次一单，单单带止损，单笔亏损3%左右，连续止损最大回撤20%左右，请勿比等比例跟随，否则可能存在较大风险。
风险提示：本人只提供信号，不保证盈亏，盈亏自负！
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
38%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
18
85%
55
69%
29%
1.50
35.16
USD
USD
15%
1:500