Ji Bao Wu

Study

Ji Bao Wu
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 38%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
38 (69.09%)
Negociações com perda:
17 (30.91%)
Melhor negociação:
621.44 USD
Pior negociação:
-885.50 USD
Lucro bruto:
5 782.56 USD (365 828 pips)
Perda bruta:
-3 848.73 USD (401 776 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1 762.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 762.55 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
26.76%
Depósito máximo carregado:
8.12%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.98
Negociações longas:
49 (89.09%)
Negociações curtas:
6 (10.91%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
35.16 USD
Lucro médio:
152.17 USD
Perda média:
-226.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-504.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 186.85 USD (2)
Crescimento mensal:
-2.77%
Previsão anual:
-33.61%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.15 USD
Máximo:
1 964.67 USD (34.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.97% (1 964.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.54% (828.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 38
XAGUSD 7
BTCUSD 6
GBPUSD 1
CHINA50 1
HK50 1
US500 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 449
XAGUSD 1.2K
BTCUSD -312
GBPUSD -17
CHINA50 3
HK50 34
US500 621
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 70K
XAGUSD 5.5K
BTCUSD -143K
GBPUSD -178
CHINA50 340
HK50 27K
US500 5.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +621.44 USD
Pior negociação: -886 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 762.55 USD
Máxima perda consecutiva: -504.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 83
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 33
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.87 × 76
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
Exness-Real16
1.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.11 × 1286
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1433
ICMarketsSC-Live23
1.43 × 58
ICMarketsSC-Live11
1.77 × 246
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.08 × 382
Pepperstone-Edge01
2.24 × 29
ICMarketsSC-Live26
2.24 × 1819
Axi-US06-Live
2.59 × 32
Tickmill-Live08
3.41 × 27
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
ICMarketsSC-Live20
4.00 × 14
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
36 mais ...
日线、4H、1H、5M多周期趋势共振，中长线、低频、小止损，EA辅助+人工交易，以黄金为主。单单带止损，单次亏损2%左右，连续止损最大回撤20%左右，请勿比等比例跟随，否则可能存在较大风险。
风险提示：本人只提供信号，不保证盈亏，盈亏自负！
Sem comentários
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 02:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.39% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.23 00:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 12:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 19:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 03:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 19:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 07:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 07:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Study
30 USD por mês
38%
0
0
USD
11K
USD
18
85%
55
69%
27%
1.50
35.16
USD
15%
1:500
Copiar

