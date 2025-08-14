SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Study
Ji Bao Wu

Study

Ji Bao Wu
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
22
Bénéfice trades:
17 (77.27%)
Perte trades:
5 (22.73%)
Meilleure transaction:
621.44 USD
Pire transaction:
-507.36 USD
Bénéfice brut:
2 097.85 USD (67 656 pips)
Perte brute:
-1 013.19 USD (163 733 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (910.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 012.20 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
33.79%
Charge de dépôt maximale:
8.12%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.30
Longs trades:
22 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
49.30 USD
Bénéfice moyen:
123.40 USD
Perte moyenne:
-202.64 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-360.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-507.36 USD (1)
Croissance mensuelle:
27.23%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.15 USD
Maximal:
834.55 USD (31.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.25% (834.55 USD)
Par fonds propres:
4.14% (404.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 16
GBPUSD 1
CHINA50 1
HK50 1
BTCUSD 1
XAGUSD 1
US500 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 804
GBPUSD -17
CHINA50 3
HK50 34
BTCUSD -347
XAGUSD -14
US500 621
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
GBPUSD -178
CHINA50 340
HK50 27K
BTCUSD -159K
XAGUSD -31
US500 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +621.44 USD
Pire transaction: -507 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +910.09 USD
Perte consécutive maximale: -360.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 83
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 33
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.87 × 76
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
Exness-Real16
1.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.11 × 1286
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1433
ICMarketsSC-Live23
1.43 × 58
ICMarketsSC-Live11
1.77 × 246
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.08 × 382
Pepperstone-Edge01
2.24 × 29
Axi-US06-Live
2.59 × 32
Tickmill-Live08
3.41 × 27
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
4.00 × 14
BlackBullMarkets-Live
4.03 × 67
34 plus...
以黄金为主，多周期趋势共振判断出入场，中长线、低频、人工判断，通过工具进行辅助交易；单单带止损，每单止损回撤3%-6%左右，最大回撤20%左右，请勿必等比例跟随，否则可能存在较大风险。
Aucun avis
2025.09.30 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 07:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 07:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 07:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 06:25
Share of trading days is too low
2025.09.10 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 05:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 04:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 04:14
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 9.52% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 04:14
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 04:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 03:14
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 9.52% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 03:14
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
Copier

