交易:
55
盈利交易:
38 (69.09%)
亏损交易:
17 (30.91%)
最好交易:
621.44 USD
最差交易:
-885.50 USD
毛利:
5 782.56 USD (365 828 pips)
毛利亏损:
-3 848.73 USD (401 776 pips)
最大连续赢利:
10 (1 762.55 USD)
最大连续盈利:
1 762.55 USD (10)
夏普比率:
0.21
交易活动:
26.76%
最大入金加载:
8.12%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.98
长期交易:
49 (89.09%)
短期交易:
6 (10.91%)
利润因子:
1.50
预期回报:
35.16 USD
平均利润:
152.17 USD
平均损失:
-226.40 USD
最大连续失误:
5 (-504.33 USD)
最大连续亏损:
-1 186.85 USD (2)
每月增长:
-2.77%
年度预测:
-33.61%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
17.15 USD
最大值:
1 964.67 USD (34.58%)
相对跌幅:
结余:
14.97% (1 964.67 USD)
净值:
6.54% (828.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|XAGUSD
|7
|BTCUSD
|6
|GBPUSD
|1
|CHINA50
|1
|HK50
|1
|US500
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|449
|XAGUSD
|1.2K
|BTCUSD
|-312
|GBPUSD
|-17
|CHINA50
|3
|HK50
|34
|US500
|621
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|70K
|XAGUSD
|5.5K
|BTCUSD
|-143K
|GBPUSD
|-178
|CHINA50
|340
|HK50
|27K
|US500
|5.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +621.44 USD
最差交易: -886 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 762.55 USD
最大连续亏损: -504.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 83
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 33
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.87 × 76
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.11 × 1286
|
ICMarketsSC-Live07
|1.32 × 1433
|
ICMarketsSC-Live23
|1.43 × 58
|
ICMarketsSC-Live11
|1.77 × 246
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.08 × 382
|
Pepperstone-Edge01
|2.24 × 29
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1816
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
Tickmill-Live08
|3.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
ICMarketsSC-Live20
|4.00 × 14
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
日线、4H、1H、5M多周期趋势共振，中长线、低频、小止损，EA辅助+人工交易，以黄金为主。单单带止损，单次亏损2%左右，连续止损最大回撤20%左右，请勿比等比例跟随，否则可能存在较大风险。
风险提示：本人只提供信号，不保证盈亏，盈亏自负！
