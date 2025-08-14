SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Study
Ji Bao Wu

Study

Ji Bao Wu
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 27%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
17 (77.27%)
Loss Trade:
5 (22.73%)
Best Trade:
621.44 USD
Worst Trade:
-507.36 USD
Profitto lordo:
2 097.85 USD (67 656 pips)
Perdita lorda:
-1 013.19 USD (163 733 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (910.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 012.20 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
33.79%
Massimo carico di deposito:
8.12%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.30
Long Trade:
22 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
49.30 USD
Profitto medio:
123.40 USD
Perdita media:
-202.64 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-360.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-507.36 USD (1)
Crescita mensile:
27.23%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.15 USD
Massimale:
834.55 USD (31.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.25% (834.55 USD)
Per equità:
4.14% (404.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 16
GBPUSD 1
CHINA50 1
HK50 1
BTCUSD 1
XAGUSD 1
US500 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 804
GBPUSD -17
CHINA50 3
HK50 34
BTCUSD -347
XAGUSD -14
US500 621
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 31K
GBPUSD -178
CHINA50 340
HK50 27K
BTCUSD -159K
XAGUSD -31
US500 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +621.44 USD
Worst Trade: -507 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +910.09 USD
Massima perdita consecutiva: -360.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 83
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 33
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.87 × 76
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
Exness-Real16
1.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.11 × 1286
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 1433
ICMarketsSC-Live23
1.43 × 58
ICMarketsSC-Live11
1.77 × 246
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live10
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.08 × 382
Pepperstone-Edge01
2.24 × 29
Axi-US06-Live
2.59 × 32
Tickmill-Live08
3.41 × 27
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
4.00 × 14
BlackBullMarkets-Live
4.03 × 67
34 più
以黄金为主，多周期趋势共振判断出入场，中长线、低频、人工判断，通过工具进行辅助交易；单单带止损，每单止损回撤3%-6%左右，最大回撤20%左右，请勿必等比例跟随，否则可能存在较大风险。
Non ci sono recensioni
2025.09.30 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 07:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 07:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 07:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 06:25
Share of trading days is too low
2025.09.10 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 05:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 04:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.03 04:14
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 9.52% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 04:14
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 04:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 03:14
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 9.52% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 03:14
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
