- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
17 (77.27%)
Loss Trade:
5 (22.73%)
Best Trade:
621.44 USD
Worst Trade:
-507.36 USD
Profitto lordo:
2 097.85 USD (67 656 pips)
Perdita lorda:
-1 013.19 USD (163 733 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (910.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 012.20 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
33.79%
Massimo carico di deposito:
8.12%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.30
Long Trade:
22 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
49.30 USD
Profitto medio:
123.40 USD
Perdita media:
-202.64 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-360.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-507.36 USD (1)
Crescita mensile:
27.23%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.15 USD
Massimale:
834.55 USD (31.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.25% (834.55 USD)
Per equità:
4.14% (404.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|GBPUSD
|1
|CHINA50
|1
|HK50
|1
|BTCUSD
|1
|XAGUSD
|1
|US500
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|804
|GBPUSD
|-17
|CHINA50
|3
|HK50
|34
|BTCUSD
|-347
|XAGUSD
|-14
|US500
|621
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|31K
|GBPUSD
|-178
|CHINA50
|340
|HK50
|27K
|BTCUSD
|-159K
|XAGUSD
|-31
|US500
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +621.44 USD
Worst Trade: -507 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +910.09 USD
Massima perdita consecutiva: -360.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 83
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 33
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.87 × 76
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 5
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.11 × 1286
|
ICMarketsSC-Live07
|1.32 × 1433
|
ICMarketsSC-Live23
|1.43 × 58
|
ICMarketsSC-Live11
|1.77 × 246
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live10
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.08 × 382
|
Pepperstone-Edge01
|2.24 × 29
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
Tickmill-Live08
|3.41 × 27
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|4.00 × 14
|
BlackBullMarkets-Live
|4.03 × 67
34 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
以黄金为主，多周期趋势共振判断出入场，中长线、低频、人工判断，通过工具进行辅助交易；单单带止损，每单止损回撤3%-6%左右，最大回撤20%左右，请勿必等比例跟随，否则可能存在较大风险。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
27%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
7
90%
22
77%
34%
2.07
49.30
USD
USD
8%
1:500