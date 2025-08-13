- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
144 (80.89%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (19.10%)
En iyi işlem:
16.71 USD
En kötü işlem:
-10.99 USD
Brüt kâr:
435.37 USD (43 396 pips)
Brüt zarar:
-201.75 USD (20 156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (56.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.69 USD (20)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
12.52%
Maks. mevduat yükü:
42.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
4.01
Alış işlemleri:
85 (47.75%)
Satış işlemleri:
93 (52.25%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
1.31 USD
Ortalama kâr:
3.02 USD
Ortalama zarar:
-5.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-39.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.97 USD (5)
Aylık büyüme:
128.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
58.20 USD (18.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.39% (58.20 USD)
Varlığa göre:
26.32% (24.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|234
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|23K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.71 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +56.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
Scalping & Swing Trade
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
85%
0
0
USD
USD
121
USD
USD
8
0%
178
80%
13%
2.15
1.31
USD
USD
38%
1:500