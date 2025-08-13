SinyallerBölümler
DANA DARURAT
Akhmad Syauqi

DANA DARURAT

Akhmad Syauqi
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 85%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
144 (80.89%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (19.10%)
En iyi işlem:
16.71 USD
En kötü işlem:
-10.99 USD
Brüt kâr:
435.37 USD (43 396 pips)
Brüt zarar:
-201.75 USD (20 156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (56.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.69 USD (20)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
12.52%
Maks. mevduat yükü:
42.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
4.01
Alış işlemleri:
85 (47.75%)
Satış işlemleri:
93 (52.25%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
1.31 USD
Ortalama kâr:
3.02 USD
Ortalama zarar:
-5.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-39.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.97 USD (5)
Aylık büyüme:
128.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
58.20 USD (18.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.39% (58.20 USD)
Varlığa göre:
26.32% (24.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 234
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 23K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.71 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +56.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
78 daha fazla...
Scalping & Swing Trade
İnceleme yok
2025.09.19 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 13:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.15 14:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 13:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 06:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.14 06:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 21:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.