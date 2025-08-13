- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
515
Прибыльных трейдов:
392 (76.11%)
Убыточных трейдов:
123 (23.88%)
Лучший трейд:
20.72 USD
Худший трейд:
-15.96 USD
Общая прибыль:
1 155.85 USD (115 288 pips)
Общий убыток:
-778.56 USD (76 682 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (56.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.69 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
8.37%
Макс. загрузка депозита:
114.83%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
4.71
Длинных трейдов:
258 (50.10%)
Коротких трейдов:
257 (49.90%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
2.95 USD
Средний убыток:
-6.33 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-39.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.06 USD (4)
Прирост в месяц:
56.71%
Годовой прогноз:
688.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
80.14 USD (19.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.13% (80.14 USD)
По эквити:
64.02% (77.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|515
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|377
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.72 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +56.69 USD
Макс. убыток в серии: -39.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
