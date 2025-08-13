СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DANA DARURAT
Akhmad Syauqi

DANA DARURAT

Akhmad Syauqi
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 338%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
515
Прибыльных трейдов:
392 (76.11%)
Убыточных трейдов:
123 (23.88%)
Лучший трейд:
20.72 USD
Худший трейд:
-15.96 USD
Общая прибыль:
1 155.85 USD (115 288 pips)
Общий убыток:
-778.56 USD (76 682 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (56.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.69 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
8.37%
Макс. загрузка депозита:
114.83%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
4.71
Длинных трейдов:
258 (50.10%)
Коротких трейдов:
257 (49.90%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
2.95 USD
Средний убыток:
-6.33 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-39.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.06 USD (4)
Прирост в месяц:
56.71%
Годовой прогноз:
688.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
80.14 USD (19.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.13% (80.14 USD)
По эквити:
64.02% (77.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 515
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 377
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.72 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +56.69 USD
Макс. убыток в серии: -39.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
еще 78...
Scalping & Swing Trade
Нет отзывов
2025.12.24 05:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 20:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 09:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 18:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 17:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 14:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.30 10:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 19:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 12:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 16:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 15:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 09:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DANA DARURAT
50 USD в месяц
338%
0
0
USD
118
USD
21
0%
515
76%
8%
1.48
0.73
USD
64%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.