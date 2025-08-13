- 성장
트레이드:
563
이익 거래:
423 (75.13%)
손실 거래:
140 (24.87%)
최고의 거래:
20.72 USD
최악의 거래:
-19.69 USD
총 수익:
1 251.71 USD (124 856 pips)
총 손실:
-929.19 USD (91 736 pips)
연속 최대 이익:
20 (56.69 USD)
연속 최대 이익:
56.69 USD (20)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
7.24%
최대 입금량:
114.83%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
35 분
회복 요인:
2.80
롱(주식매수):
282 (50.09%)
숏(주식차입매도):
281 (49.91%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
0.57 USD
평균 이익:
2.96 USD
평균 손실:
-6.64 USD
연속 최대 손실:
5 (-47.67 USD)
연속 최대 손실:
-56.52 USD (4)
월별 성장률:
-58.18%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
115.01 USD (23.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
83.70% (115.01 USD)
자본금별:
64.02% (77.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|563
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|323
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.72 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +56.69 USD
연속 최대 손실: -47.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
