Signale / MetaTrader 4 / DANA DARURAT
Akhmad Syauqi

DANA DARURAT

Akhmad Syauqi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 306%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
519
Gewinntrades:
394 (75.91%)
Verlusttrades:
125 (24.08%)
Bester Trade:
20.72 USD
Schlechtester Trade:
-15.96 USD
Bruttoprofit:
1 163.37 USD (116 040 pips)
Bruttoverlust:
-794.88 USD (78 313 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (56.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
56.69 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
7.24%
Max deposit load:
114.83%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
36 Minuten
Erholungsfaktor:
4.60
Long-Positionen:
261 (50.29%)
Short-Positionen:
258 (49.71%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
0.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-39.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-44.06 USD (4)
Wachstum pro Monat :
65.51%
Jahresprognose:
794.89%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
80.14 USD (19.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
62.13% (80.14 USD)
Kapital:
64.02% (77.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 519
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 368
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.72 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +56.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -39.97 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
noch 78 ...
Scalping & Swing Trade
Keine Bewertungen
2025.12.24 05:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 20:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 09:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 18:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 17:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 14:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.30 10:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 19:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 12:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 16:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 15:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 09:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.