Trades insgesamt:
519
Gewinntrades:
394 (75.91%)
Verlusttrades:
125 (24.08%)
Bester Trade:
20.72 USD
Schlechtester Trade:
-15.96 USD
Bruttoprofit:
1 163.37 USD (116 040 pips)
Bruttoverlust:
-794.88 USD (78 313 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (56.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
56.69 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
7.24%
Max deposit load:
114.83%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
36 Minuten
Erholungsfaktor:
4.60
Long-Positionen:
261 (50.29%)
Short-Positionen:
258 (49.71%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
0.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-39.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-44.06 USD (4)
Wachstum pro Monat :
65.51%
Jahresprognose:
794.89%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
80.14 USD (19.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
62.13% (80.14 USD)
Kapital:
64.02% (77.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|519
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|368
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +20.72 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +56.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -39.97 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
