A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

CPTMarketsLtd-Live 0.00 × 2 KeyToMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-Real4 0.00 × 2 VantageInternational-Live 20 0.00 × 4 Exness-Real18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 CMCMarkets1-Europe 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.00 × 5 VantageInternational-Live 4 0.00 × 5 Tickmill-Live09 0.00 × 1 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 5 HFMarketsSV-Live Server 4 0.00 × 10 GlobalPrime-Live 0.00 × 1 FXCM-USDReal03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 7 InfinoxCapital-Live03 0.00 × 4 FXChoice-Pro Live 0.00 × 1 LiteForex-ECN2.com 0.00 × 1 FBS-Real-5 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 1 AUSCommercial-Live 2 0.17 × 12 78 mais ...