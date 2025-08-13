- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
516
Negociações com lucro:
393 (76.16%)
Negociações com perda:
123 (23.84%)
Melhor negociação:
20.72 USD
Pior negociação:
-15.96 USD
Lucro bruto:
1 158.65 USD (115 568 pips)
Perda bruta:
-778.56 USD (76 682 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (56.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.69 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
7.24%
Depósito máximo carregado:
114.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
36 minutos
Fator de recuperação:
4.74
Negociações longas:
258 (50.00%)
Negociações curtas:
258 (50.00%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
0.74 USD
Lucro médio:
2.95 USD
Perda média:
-6.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-39.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44.06 USD (4)
Crescimento mensal:
78.75%
Previsão anual:
955.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
80.14 USD (19.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
62.13% (80.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
64.02% (77.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|516
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|380
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.72 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +56.69 USD
Máxima perda consecutiva: -39.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
Scalping & Swing Trade
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
349%
0
0
USD
USD
121
USD
USD
21
0%
516
76%
7%
1.48
0.74
USD
USD
64%
1:500