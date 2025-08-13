SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / DANA DARURAT
Akhmad Syauqi

DANA DARURAT

Akhmad Syauqi
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 349%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
516
Negociações com lucro:
393 (76.16%)
Negociações com perda:
123 (23.84%)
Melhor negociação:
20.72 USD
Pior negociação:
-15.96 USD
Lucro bruto:
1 158.65 USD (115 568 pips)
Perda bruta:
-778.56 USD (76 682 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (56.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.69 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
7.24%
Depósito máximo carregado:
114.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
36 minutos
Fator de recuperação:
4.74
Negociações longas:
258 (50.00%)
Negociações curtas:
258 (50.00%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
0.74 USD
Lucro médio:
2.95 USD
Perda média:
-6.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-39.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44.06 USD (4)
Crescimento mensal:
78.75%
Previsão anual:
955.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
80.14 USD (19.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
62.13% (80.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
64.02% (77.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 516
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 380
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20.72 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +56.69 USD
Máxima perda consecutiva: -39.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
Scalping & Swing Trade
Sem comentários
2025.12.24 05:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 20:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 09:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 18:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 17:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 14:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.30 10:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 19:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 12:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 16:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 15:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 09:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.