- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
516
利益トレード:
393 (76.16%)
損失トレード:
123 (23.84%)
ベストトレード:
20.72 USD
最悪のトレード:
-15.96 USD
総利益:
1 158.65 USD (115 568 pips)
総損失:
-778.56 USD (76 682 pips)
最大連続の勝ち:
20 (56.69 USD)
最大連続利益:
56.69 USD (20)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
7.24%
最大入金額:
114.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
36 分
リカバリーファクター:
4.74
長いトレード:
258 (50.00%)
短いトレード:
258 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
0.74 USD
平均利益:
2.95 USD
平均損失:
-6.33 USD
最大連続の負け:
5 (-39.97 USD)
最大連続損失:
-44.06 USD (4)
月間成長:
78.75%
年間予想:
955.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
80.14 USD (19.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
62.13% (80.14 USD)
エクイティによる:
64.02% (77.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|516
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|380
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.72 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +56.69 USD
最大連続損失: -39.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
