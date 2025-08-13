シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DANA DARURAT
Akhmad Syauqi

DANA DARURAT

Akhmad Syauqi
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 349%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
516
利益トレード:
393 (76.16%)
損失トレード:
123 (23.84%)
ベストトレード:
20.72 USD
最悪のトレード:
-15.96 USD
総利益:
1 158.65 USD (115 568 pips)
総損失:
-778.56 USD (76 682 pips)
最大連続の勝ち:
20 (56.69 USD)
最大連続利益:
56.69 USD (20)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
7.24%
最大入金額:
114.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
36 分
リカバリーファクター:
4.74
長いトレード:
258 (50.00%)
短いトレード:
258 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
0.74 USD
平均利益:
2.95 USD
平均損失:
-6.33 USD
最大連続の負け:
5 (-39.97 USD)
最大連続損失:
-44.06 USD (4)
月間成長:
78.75%
年間予想:
955.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
80.14 USD (19.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
62.13% (80.14 USD)
エクイティによる:
64.02% (77.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 516
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 380
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20.72 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +56.69 USD
最大連続損失: -39.97 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
78 より多く...
Scalping & Swing Trade
レビューなし
2025.12.24 05:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 20:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 09:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 18:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 17:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 14:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.30 10:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 19:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 12:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 16:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 15:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 09:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
