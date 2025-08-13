SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / DANA DARURAT
Akhmad Syauqi

DANA DARURAT

Akhmad Syauqi
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 349%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
516
Transacciones Rentables:
393 (76.16%)
Transacciones Irrentables:
123 (23.84%)
Mejor transacción:
20.72 USD
Peor transacción:
-15.96 USD
Beneficio Bruto:
1 158.65 USD (115 568 pips)
Pérdidas Brutas:
-778.56 USD (76 682 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (56.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
56.69 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
7.24%
Carga máxima del depósito:
114.83%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
36 minutos
Factor de Recuperación:
4.74
Transacciones Largas:
258 (50.00%)
Transacciones Cortas:
258 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
0.74 USD
Beneficio medio:
2.95 USD
Pérdidas medias:
-6.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-39.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-44.06 USD (4)
Crecimiento al mes:
78.75%
Pronóstico anual:
955.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
80.14 USD (19.17%)
Reducción relativa:
De balance:
62.13% (80.14 USD)
De fondos:
64.02% (77.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 516
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 380
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.72 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +56.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -39.97 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
otros 78...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Scalping & Swing Trade
No hay comentarios
2025.12.24 05:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 20:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 09:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 18:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 17:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 14:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.30 10:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 19:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 12:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 16:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 15:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 09:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DANA DARURAT
50 USD al mes
349%
0
0
USD
121
USD
21
0%
516
76%
7%
1.48
0.74
USD
64%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.