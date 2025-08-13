- Incremento
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
516
Transacciones Rentables:
393 (76.16%)
Transacciones Irrentables:
123 (23.84%)
Mejor transacción:
20.72 USD
Peor transacción:
-15.96 USD
Beneficio Bruto:
1 158.65 USD (115 568 pips)
Pérdidas Brutas:
-778.56 USD (76 682 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (56.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
56.69 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
7.24%
Carga máxima del depósito:
114.83%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
36 minutos
Factor de Recuperación:
4.74
Transacciones Largas:
258 (50.00%)
Transacciones Cortas:
258 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
0.74 USD
Beneficio medio:
2.95 USD
Pérdidas medias:
-6.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-39.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-44.06 USD (4)
Crecimiento al mes:
78.75%
Pronóstico anual:
955.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
80.14 USD (19.17%)
Reducción relativa:
De balance:
62.13% (80.14 USD)
De fondos:
64.02% (77.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|516
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|380
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +20.72 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +56.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -39.97 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
