El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

CPTMarketsLtd-Live 0.00 × 2 KeyToMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-Real4 0.00 × 2 VantageInternational-Live 20 0.00 × 4 Exness-Real18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 CMCMarkets1-Europe 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.00 × 5 VantageInternational-Live 4 0.00 × 5 Tickmill-Live09 0.00 × 1 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 5 HFMarketsSV-Live Server 4 0.00 × 10 GlobalPrime-Live 0.00 × 1 FXCM-USDReal03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 7 InfinoxCapital-Live03 0.00 × 4 FXChoice-Pro Live 0.00 × 1 LiteForex-ECN2.com 0.00 × 1 FBS-Real-5 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 1 AUSCommercial-Live 2 0.17 × 12 otros 78... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada