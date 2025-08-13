- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
178
Profit Trade:
144 (80.89%)
Loss Trade:
34 (19.10%)
Best Trade:
16.71 USD
Worst Trade:
-10.99 USD
Profitto lordo:
435.37 USD (43 396 pips)
Perdita lorda:
-201.75 USD (20 156 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (56.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.69 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
12.52%
Massimo carico di deposito:
42.62%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
4.01
Long Trade:
85 (47.75%)
Short Trade:
93 (52.25%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
3.02 USD
Perdita media:
-5.93 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-39.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.97 USD (5)
Crescita mensile:
128.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
58.20 USD (18.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.39% (58.20 USD)
Per equità:
26.32% (24.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|234
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.71 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +56.69 USD
Massima perdita consecutiva: -39.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
Scalping & Swing Trade
Non ci sono recensioni
