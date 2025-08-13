SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DANA DARURAT
Akhmad Syauqi

DANA DARURAT

Akhmad Syauqi
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 85%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
178
Profit Trade:
144 (80.89%)
Loss Trade:
34 (19.10%)
Best Trade:
16.71 USD
Worst Trade:
-10.99 USD
Profitto lordo:
435.37 USD (43 396 pips)
Perdita lorda:
-201.75 USD (20 156 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (56.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.69 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
12.52%
Massimo carico di deposito:
42.62%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
4.01
Long Trade:
85 (47.75%)
Short Trade:
93 (52.25%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
3.02 USD
Perdita media:
-5.93 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-39.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.97 USD (5)
Crescita mensile:
128.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
58.20 USD (18.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.39% (58.20 USD)
Per equità:
26.32% (24.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 234
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.71 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +56.69 USD
Massima perdita consecutiva: -39.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
78 più
Scalping & Swing Trade
Non ci sono recensioni
2025.09.19 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 13:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.15 14:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 13:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 06:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.14 06:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 21:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.