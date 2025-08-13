- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
515
盈利交易:
392 (76.11%)
亏损交易:
123 (23.88%)
最好交易:
20.72 USD
最差交易:
-15.96 USD
毛利:
1 155.85 USD (115 288 pips)
毛利亏损:
-778.56 USD (76 682 pips)
最大连续赢利:
20 (56.69 USD)
最大连续盈利:
56.69 USD (20)
夏普比率:
0.18
交易活动:
8.37%
最大入金加载:
114.83%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
36 分钟
采收率:
4.71
长期交易:
258 (50.10%)
短期交易:
257 (49.90%)
利润因子:
1.48
预期回报:
0.73 USD
平均利润:
2.95 USD
平均损失:
-6.33 USD
最大连续失误:
5 (-39.97 USD)
最大连续亏损:
-44.06 USD (4)
每月增长:
56.71%
年度预测:
688.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
80.14 USD (19.17%)
相对跌幅:
结余:
62.13% (80.14 USD)
净值:
64.02% (77.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|515
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|377
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.72 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +56.69 USD
最大连续亏损: -39.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CPTMarketsLtd-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 10
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
AUSCommercial-Live 2
|0.17 × 12
Scalping & Swing Trade
