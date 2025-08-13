信号部分
Akhmad Syauqi

DANA DARURAT

Akhmad Syauqi
0条评论
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 338%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
515
盈利交易:
392 (76.11%)
亏损交易:
123 (23.88%)
最好交易:
20.72 USD
最差交易:
-15.96 USD
毛利:
1 155.85 USD (115 288 pips)
毛利亏损:
-778.56 USD (76 682 pips)
最大连续赢利:
20 (56.69 USD)
最大连续盈利:
56.69 USD (20)
夏普比率:
0.18
交易活动:
8.37%
最大入金加载:
114.83%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
36 分钟
采收率:
4.71
长期交易:
258 (50.10%)
短期交易:
257 (49.90%)
利润因子:
1.48
预期回报:
0.73 USD
平均利润:
2.95 USD
平均损失:
-6.33 USD
最大连续失误:
5 (-39.97 USD)
最大连续亏损:
-44.06 USD (4)
每月增长:
56.71%
年度预测:
688.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
80.14 USD (19.17%)
相对跌幅:
结余:
62.13% (80.14 USD)
净值:
64.02% (77.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 515
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 377
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.72 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +56.69 USD
最大连续亏损: -39.97 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
78 更多...
Scalping & Swing Trade
没有评论
2025.12.24 05:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 20:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 09:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 18:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 17:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 14:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.30 10:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 19:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 12:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 16:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 15:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 09:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
