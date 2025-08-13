SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Deep Vision Gold
Kyoung Man Han

Deep Vision Gold

Kyoung Man Han
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
VantageInternational-Live 7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
344
Kârla kapanan işlemler:
309 (89.82%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (10.17%)
En iyi işlem:
52.92 USD
En kötü işlem:
-28.08 USD
Brüt kâr:
853.92 USD (709 724 pips)
Brüt zarar:
-289.72 USD (266 217 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
62 (128.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
215.57 USD (50)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
37.70%
Maks. mevduat yükü:
1.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
11.65
Alış işlemleri:
253 (73.55%)
Satış işlemleri:
91 (26.45%)
Kâr faktörü:
2.95
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
2.76 USD
Ortalama zarar:
-8.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-12.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.08 USD (1)
Aylık büyüme:
20.20%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.47 USD
Maksimum:
48.44 USD (14.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.32% (48.41 USD)
Varlığa göre:
18.95% (606.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 273
BTCUSD 55
XAGUSD 13
ETHUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 502
BTCUSD 52
XAGUSD 9
ETHUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 32K
BTCUSD 402K
XAGUSD 92
ETHUSD 9.9K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.92 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +128.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Deep Vision Gold 는  XAUUD 를  거래합니다. 
İnceleme yok
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 12:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 23:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Deep Vision Gold
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
3.2K
USD
8
96%
344
89%
38%
2.94
1.64
USD
19%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.