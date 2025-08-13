- Büyüme
İşlemler:
344
Kârla kapanan işlemler:
309 (89.82%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (10.17%)
En iyi işlem:
52.92 USD
En kötü işlem:
-28.08 USD
Brüt kâr:
853.92 USD (709 724 pips)
Brüt zarar:
-289.72 USD (266 217 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
62 (128.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
215.57 USD (50)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
37.70%
Maks. mevduat yükü:
1.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
11.65
Alış işlemleri:
253 (73.55%)
Satış işlemleri:
91 (26.45%)
Kâr faktörü:
2.95
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
2.76 USD
Ortalama zarar:
-8.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-12.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.08 USD (1)
Aylık büyüme:
20.20%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.47 USD
Maksimum:
48.44 USD (14.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.32% (48.41 USD)
Varlığa göre:
18.95% (606.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|273
|BTCUSD
|55
|XAGUSD
|13
|ETHUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|502
|BTCUSD
|52
|XAGUSD
|9
|ETHUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|32K
|BTCUSD
|402K
|XAGUSD
|92
|ETHUSD
|9.9K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.92 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +128.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Deep Vision Gold 는 XAUUD 를 거래합니다.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
8
96%
344
89%
38%
2.94
1.64
USD
USD
19%
1:500