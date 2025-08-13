SignauxSections
Kyoung Man Han

Deep Vision Gold

Kyoung Man Han
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
328
Bénéfice trades:
293 (89.32%)
Perte trades:
35 (10.67%)
Meilleure transaction:
52.92 USD
Pire transaction:
-28.08 USD
Bénéfice brut:
830.63 USD (707 303 pips)
Perte brute:
-289.24 USD (266 217 pips)
Gains consécutifs maximales:
62 (128.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
215.57 USD (50)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
36.62%
Charge de dépôt maximale:
1.99%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
88
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
11.18
Longs trades:
237 (72.26%)
Courts trades:
91 (27.74%)
Facteur de profit:
2.87
Rendement attendu:
1.65 USD
Bénéfice moyen:
2.83 USD
Perte moyenne:
-8.26 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-12.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-28.08 USD (1)
Croissance mensuelle:
19.34%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28.47 USD
Maximal:
48.44 USD (14.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.32% (48.41 USD)
Par fonds propres:
18.06% (573.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 257
BTCUSD 55
XAGUSD 13
ETHUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 479
BTCUSD 52
XAGUSD 9
ETHUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 30K
BTCUSD 402K
XAGUSD 92
ETHUSD 9.9K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.92 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 50
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +128.30 USD
Perte consécutive maximale: -12.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Deep Vision Gold 는  XAUUD 를  거래합니다. 
2025.09.16 13:14
2025.09.16 12:02
2025.09.16 11:02
2025.09.15 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 23:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
