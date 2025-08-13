- 자본
- 축소
트레이드:
1 801
이익 거래:
1 609 (89.33%)
손실 거래:
192 (10.66%)
최고의 거래:
924.82 USD
최악의 거래:
-746.45 USD
총 수익:
9 306.83 USD (10 770 312 pips)
총 손실:
-6 741.18 USD (9 703 875 pips)
연속 최대 이익:
85 (244.14 USD)
연속 최대 이익:
951.36 USD (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
80.35%
최대 입금량:
16.99%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
131
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
2.27
롱(주식매수):
1 225 (68.02%)
숏(주식차입매도):
576 (31.98%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
1.42 USD
평균 이익:
5.78 USD
평균 손실:
-35.11 USD
연속 최대 손실:
4 (-12.71 USD)
연속 최대 손실:
-1 000.68 USD (3)
월별 성장률:
2.57%
연간 예측:
31.24%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
28.47 USD
최대한의:
1 132.73 USD (33.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.32% (48.41 USD)
자본금별:
80.91% (3 814.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1392
|BTCUSD
|393
|XAGUSD
|13
|ETHUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|1.9K
|BTCUSD
|704
|XAGUSD
|9
|ETHUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|32K
|BTCUSD
|1M
|XAGUSD
|92
|ETHUSD
|9.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +924.82 USD
최악의 거래: -746 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +244.14 USD
연속 최대 손실: -12.71 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Deep Vision Gold 는 XAUUD 를 거래합니다.
리뷰 없음
