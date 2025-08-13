- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 648
盈利交易:
1 490 (90.41%)
亏损交易:
158 (9.59%)
最好交易:
746.07 USD
最差交易:
-746.45 USD
毛利:
7 193.91 USD (10 689 428 pips)
毛利亏损:
-4 972.78 USD (9 618 208 pips)
最大连续赢利:
85 (244.14 USD)
最大连续盈利:
746.07 USD (1)
夏普比率:
0.09
交易活动:
78.34%
最大入金加载:
16.99%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
151
平均持有时间:
10 小时
采收率:
1.96
长期交易:
1 185 (71.91%)
短期交易:
463 (28.09%)
利润因子:
1.45
预期回报:
1.35 USD
平均利润:
4.83 USD
平均损失:
-31.47 USD
最大连续失误:
4 (-12.71 USD)
最大连续亏损:
-746.45 USD (1)
每月增长:
-0.72%
年度预测:
-8.74%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
28.47 USD
最大值:
1 132.73 USD (33.01%)
相对跌幅:
结余:
14.32% (48.41 USD)
净值:
80.91% (3 814.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1239
|BTCUSD
|393
|XAGUSD
|13
|ETHUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|1.5K
|BTCUSD
|704
|XAGUSD
|9
|ETHUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|37K
|BTCUSD
|1M
|XAGUSD
|92
|ETHUSD
|9.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +746.07 USD
最差交易: -746 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +244.14 USD
最大连续亏损: -12.71 USD
Deep Vision Gold 는 XAUUD 를 거래합니다.
没有评论
