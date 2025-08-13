- 成長
トレード:
1 667
利益トレード:
1 506 (90.34%)
損失トレード:
161 (9.66%)
ベストトレード:
746.07 USD
最悪のトレード:
-746.45 USD
総利益:
7 273.21 USD (10 694 584 pips)
総損失:
-5 020.20 USD (9 622 874 pips)
最大連続の勝ち:
85 (244.14 USD)
最大連続利益:
746.07 USD (1)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
79.35%
最大入金額:
16.99%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
156
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
1.99
長いトレード:
1 188 (71.27%)
短いトレード:
479 (28.73%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
1.35 USD
平均利益:
4.83 USD
平均損失:
-31.18 USD
最大連続の負け:
4 (-12.71 USD)
最大連続損失:
-746.45 USD (1)
月間成長:
-0.38%
年間予想:
-4.58%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.47 USD
最大の:
1 132.73 USD (33.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.32% (48.41 USD)
エクイティによる:
80.91% (3 814.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1258
|BTCUSD
|393
|XAGUSD
|13
|ETHUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|1.5K
|BTCUSD
|704
|XAGUSD
|9
|ETHUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|37K
|BTCUSD
|1M
|XAGUSD
|92
|ETHUSD
|9.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Deep Vision Gold 는 XAUUD 를 거래합니다.
