SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Deep Vision Gold
Kyoung Man Han

Deep Vision Gold

Kyoung Man Han
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 101%
VantageInternational-Live 7
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 670
Gewinntrades:
1 508 (90.29%)
Verlusttrades:
162 (9.70%)
Bester Trade:
746.07 USD
Schlechtester Trade:
-746.45 USD
Bruttoprofit:
7 347.11 USD (10 698 381 pips)
Bruttoverlust:
-5 086.59 USD (9 626 101 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
85 (244.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
746.07 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
79.35%
Max deposit load:
16.99%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
143
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
2.00
Long-Positionen:
1 190 (71.26%)
Short-Positionen:
480 (28.74%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
1.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-12.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-746.45 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-0.30%
Jahresprognose:
-3.59%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
28.47 USD
Maximaler:
1 132.73 USD (33.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.32% (48.41 USD)
Kapital:
80.91% (3 814.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 1261
BTCUSD 393
XAGUSD 13
ETHUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.5K
BTCUSD 704
XAGUSD 9
ETHUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 38K
BTCUSD 1M
XAGUSD 92
ETHUSD 9.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +746.07 USD
Schlechtester Trade: -746 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +244.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.71 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Deep Vision Gold 는  XAUUD 를  거래합니다. 
Keine Bewertungen
2025.12.12 11:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 21:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 20:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 21:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 23:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Deep Vision Gold
30 USD pro Monat
101%
0
0
USD
9.3K
USD
21
98%
1 670
90%
79%
1.44
1.35
USD
81%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.