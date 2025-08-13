- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
344
Profit Trade:
309 (89.82%)
Loss Trade:
35 (10.17%)
Best Trade:
52.92 USD
Worst Trade:
-28.08 USD
Profitto lordo:
853.92 USD (709 724 pips)
Perdita lorda:
-289.72 USD (266 217 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (128.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
215.57 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
37.70%
Massimo carico di deposito:
1.99%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
11.65
Long Trade:
253 (73.55%)
Short Trade:
91 (26.45%)
Fattore di profitto:
2.95
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
2.76 USD
Perdita media:
-8.28 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.08 USD (1)
Crescita mensile:
20.20%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.47 USD
Massimale:
48.44 USD (14.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.32% (48.41 USD)
Per equità:
18.95% (606.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|273
|BTCUSD
|55
|XAGUSD
|13
|ETHUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|502
|BTCUSD
|52
|XAGUSD
|9
|ETHUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|32K
|BTCUSD
|402K
|XAGUSD
|92
|ETHUSD
|9.9K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.92 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +128.30 USD
Massima perdita consecutiva: -12.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Deep Vision Gold 는 XAUUD 를 거래합니다.
