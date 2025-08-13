SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Deep Vision Gold
Kyoung Man Han

Deep Vision Gold

Kyoung Man Han
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 32%
VantageInternational-Live 7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
344
Profit Trade:
309 (89.82%)
Loss Trade:
35 (10.17%)
Best Trade:
52.92 USD
Worst Trade:
-28.08 USD
Profitto lordo:
853.92 USD (709 724 pips)
Perdita lorda:
-289.72 USD (266 217 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (128.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
215.57 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
37.70%
Massimo carico di deposito:
1.99%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
11.65
Long Trade:
253 (73.55%)
Short Trade:
91 (26.45%)
Fattore di profitto:
2.95
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
2.76 USD
Perdita media:
-8.28 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.08 USD (1)
Crescita mensile:
20.20%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.47 USD
Massimale:
48.44 USD (14.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.32% (48.41 USD)
Per equità:
18.95% (606.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 273
BTCUSD 55
XAGUSD 13
ETHUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 502
BTCUSD 52
XAGUSD 9
ETHUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 32K
BTCUSD 402K
XAGUSD 92
ETHUSD 9.9K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.92 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +128.30 USD
Massima perdita consecutiva: -12.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Deep Vision Gold 는  XAUUD 를  거래합니다. 
Non ci sono recensioni
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 12:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 23:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Deep Vision Gold
30USD al mese
32%
0
0
USD
3.2K
USD
8
96%
344
89%
38%
2.94
1.64
USD
19%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.