Total de Trades:
1 667
Transacciones Rentables:
1 506 (90.34%)
Transacciones Irrentables:
161 (9.66%)
Mejor transacción:
746.07 USD
Peor transacción:
-746.45 USD
Beneficio Bruto:
7 273.21 USD (10 694 584 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 020.20 USD (9 622 874 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
85 (244.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
746.07 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
79.35%
Carga máxima del depósito:
16.99%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
156
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
1.99
Transacciones Largas:
1 188 (71.27%)
Transacciones Cortas:
479 (28.73%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
1.35 USD
Beneficio medio:
4.83 USD
Pérdidas medias:
-31.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-12.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-746.45 USD (1)
Crecimiento al mes:
-0.38%
Pronóstico anual:
-4.58%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
28.47 USD
Máxima:
1 132.73 USD (33.01%)
Reducción relativa:
De balance:
14.32% (48.41 USD)
De fondos:
80.91% (3 814.12 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1258
|BTCUSD
|393
|XAGUSD
|13
|ETHUSD
|3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|1.5K
|BTCUSD
|704
|XAGUSD
|9
|ETHUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|37K
|BTCUSD
|1M
|XAGUSD
|92
|ETHUSD
|9.9K
Mejor transacción: +746.07 USD
Peor transacción: -746 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +244.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.71 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Deep Vision Gold 는 XAUUD 를 거래합니다.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
101%
0
0
USD
USD
9.3K
USD
USD
21
98%
1 667
90%
79%
1.44
1.35
USD
USD
81%
1:500