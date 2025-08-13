- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 643
Прибыльных трейдов:
1 487 (90.50%)
Убыточных трейдов:
156 (9.49%)
Лучший трейд:
746.07 USD
Худший трейд:
-746.45 USD
Общая прибыль:
7 106.47 USD (10 683 792 pips)
Общий убыток:
-4 918.12 USD (9 612 590 pips)
Макс. серия выигрышей:
85 (244.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
746.07 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
78.34%
Макс. загрузка депозита:
16.99%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
153
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.93
Длинных трейдов:
1 183 (72.00%)
Коротких трейдов:
460 (28.00%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
4.78 USD
Средний убыток:
-31.53 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-746.45 USD (1)
Прирост в месяц:
-1.07%
Годовой прогноз:
-13.01%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.47 USD
Максимальная:
1 132.73 USD (33.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.32% (48.41 USD)
По эквити:
80.91% (3 814.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1234
|BTCUSD
|393
|XAGUSD
|13
|ETHUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|1.5K
|BTCUSD
|704
|XAGUSD
|9
|ETHUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|37K
|BTCUSD
|1M
|XAGUSD
|92
|ETHUSD
|9.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +746.07 USD
Худший трейд: -746 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +244.14 USD
Макс. убыток в серии: -12.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Deep Vision Gold 는 XAUUD 를 거래합니다.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
100%
0
0
USD
USD
9.2K
USD
USD
21
98%
1 643
90%
78%
1.44
1.33
USD
USD
81%
1:500