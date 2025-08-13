СигналыРазделы
Kyoung Man Han

Deep Vision Gold

Kyoung Man Han
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 100%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 643
Прибыльных трейдов:
1 487 (90.50%)
Убыточных трейдов:
156 (9.49%)
Лучший трейд:
746.07 USD
Худший трейд:
-746.45 USD
Общая прибыль:
7 106.47 USD (10 683 792 pips)
Общий убыток:
-4 918.12 USD (9 612 590 pips)
Макс. серия выигрышей:
85 (244.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
746.07 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
78.34%
Макс. загрузка депозита:
16.99%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
153
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.93
Длинных трейдов:
1 183 (72.00%)
Коротких трейдов:
460 (28.00%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
4.78 USD
Средний убыток:
-31.53 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-746.45 USD (1)
Прирост в месяц:
-1.07%
Годовой прогноз:
-13.01%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.47 USD
Максимальная:
1 132.73 USD (33.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.32% (48.41 USD)
По эквити:
80.91% (3 814.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 1234
BTCUSD 393
XAGUSD 13
ETHUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 1.5K
BTCUSD 704
XAGUSD 9
ETHUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 37K
BTCUSD 1M
XAGUSD 92
ETHUSD 9.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +746.07 USD
Худший трейд: -746 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +244.14 USD
Макс. убыток в серии: -12.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Deep Vision Gold 는  XAUUD 를  거래합니다. 
Нет отзывов
2025.12.12 11:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 21:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 20:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 21:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 23:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
