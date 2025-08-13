SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Deep Vision Gold
Kyoung Man Han

Deep Vision Gold

Kyoung Man Han
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 101%
VantageInternational-Live 7
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 667
Negociações com lucro:
1 506 (90.34%)
Negociações com perda:
161 (9.66%)
Melhor negociação:
746.07 USD
Pior negociação:
-746.45 USD
Lucro bruto:
7 273.21 USD (10 694 584 pips)
Perda bruta:
-5 020.20 USD (9 622 874 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
85 (244.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
746.07 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
79.35%
Depósito máximo carregado:
16.99%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
156
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
1.99
Negociações longas:
1 188 (71.27%)
Negociações curtas:
479 (28.73%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
1.35 USD
Lucro médio:
4.83 USD
Perda média:
-31.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-746.45 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.38%
Previsão anual:
-4.58%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.47 USD
Máximo:
1 132.73 USD (33.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.32% (48.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
80.91% (3 814.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 1258
BTCUSD 393
XAGUSD 13
ETHUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 1.5K
BTCUSD 704
XAGUSD 9
ETHUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 37K
BTCUSD 1M
XAGUSD 92
ETHUSD 9.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +746.07 USD
Pior negociação: -746 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +244.14 USD
Máxima perda consecutiva: -12.71 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Deep Vision Gold 는  XAUUD 를  거래합니다. 
Sem comentários
2025.12.12 11:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 21:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 20:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 21:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 23:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Deep Vision Gold
30 USD por mês
101%
0
0
USD
9.3K
USD
21
98%
1 667
90%
79%
1.44
1.35
USD
81%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.