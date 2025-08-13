- Crescimento
Negociações:
1 667
Negociações com lucro:
1 506 (90.34%)
Negociações com perda:
161 (9.66%)
Melhor negociação:
746.07 USD
Pior negociação:
-746.45 USD
Lucro bruto:
7 273.21 USD (10 694 584 pips)
Perda bruta:
-5 020.20 USD (9 622 874 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
85 (244.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
746.07 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
79.35%
Depósito máximo carregado:
16.99%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
156
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
1.99
Negociações longas:
1 188 (71.27%)
Negociações curtas:
479 (28.73%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
1.35 USD
Lucro médio:
4.83 USD
Perda média:
-31.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-746.45 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.38%
Previsão anual:
-4.58%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.47 USD
Máximo:
1 132.73 USD (33.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.32% (48.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
80.91% (3 814.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1258
|BTCUSD
|393
|XAGUSD
|13
|ETHUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|1.5K
|BTCUSD
|704
|XAGUSD
|9
|ETHUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|37K
|BTCUSD
|1M
|XAGUSD
|92
|ETHUSD
|9.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +746.07 USD
Pior negociação: -746 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +244.14 USD
Máxima perda consecutiva: -12.71 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Deep Vision Gold 는 XAUUD 를 거래합니다.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
101%
0
0
USD
USD
9.3K
USD
USD
21
98%
1 667
90%
79%
1.44
1.35
USD
USD
81%
1:500