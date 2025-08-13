- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
67 (67.00%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (33.00%)
En iyi işlem:
248.79 USD
En kötü işlem:
-511.14 USD
Brüt kâr:
2 544.26 USD (141 575 pips)
Brüt zarar:
-2 527.96 USD (119 024 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (750.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
750.96 USD (13)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.72%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
92 (92.00%)
Satış işlemleri:
8 (8.00%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
37.97 USD
Ortalama zarar:
-76.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-590.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-806.30 USD (3)
Aylık büyüme:
10.48%
Yıllık tahmin:
127.13%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 522.24 USD
Maksimum:
1 522.24 USD (37.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.24% (1 522.24 USD)
Varlığa göre:
20.42% (774.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|NAS100
|26
|GER40
|25
|US30
|12
|XBRUSD
|2
|XTIUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|379
|NAS100
|248
|GER40
|-342
|US30
|-106
|XBRUSD
|-113
|XTIUSD
|-49
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|NAS100
|15K
|GER40
|-8.4K
|US30
|3.1K
|XBRUSD
|-1.1K
|XTIUSD
|-492
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +248.79 USD
En kötü işlem: -511 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +750.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -590.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.59 × 81
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
OctaFX-Real7
|1.67 × 3
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
My trading system is Martingale-based, where buy/sell decisions are made using the Parabolic SAR indicator. If the first order is in a losing position, the second and subsequent orders will be placed once the minimum dot conditions on the Parabolic SAR indicator are met. Based on this trading system, I have developed a robot to execute trades automatically.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
22
85%
100
67%
100%
1.00
0.16
USD
USD
37%
1:500