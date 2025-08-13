SinyallerBölümler
Muhamad Syawal Rawosi

Bouraq

Muhamad Syawal Rawosi
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
OctaFX-Real9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
67 (67.00%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (33.00%)
En iyi işlem:
248.79 USD
En kötü işlem:
-511.14 USD
Brüt kâr:
2 544.26 USD (141 575 pips)
Brüt zarar:
-2 527.96 USD (119 024 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (750.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
750.96 USD (13)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.72%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
92 (92.00%)
Satış işlemleri:
8 (8.00%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
37.97 USD
Ortalama zarar:
-76.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-590.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-806.30 USD (3)
Aylık büyüme:
10.48%
Yıllık tahmin:
127.13%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 522.24 USD
Maksimum:
1 522.24 USD (37.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.24% (1 522.24 USD)
Varlığa göre:
20.42% (774.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 34
NAS100 26
GER40 25
US30 12
XBRUSD 2
XTIUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 379
NAS100 248
GER40 -342
US30 -106
XBRUSD -113
XTIUSD -49
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
NAS100 15K
GER40 -8.4K
US30 3.1K
XBRUSD -1.1K
XTIUSD -492
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +248.79 USD
En kötü işlem: -511 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +750.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -590.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.59 × 81
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 4
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
OctaFX-Real7
1.67 × 3
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
16 daha fazla...
My trading system is Martingale-based, where buy/sell decisions are made using the Parabolic SAR indicator. If the first order is in a losing position, the second and subsequent orders will be placed once the minimum dot conditions on the Parabolic SAR indicator are met. Based on this trading system, I have developed a robot to execute trades automatically.


İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 18:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.21 09:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 08:01
No swaps are charged
2025.08.20 08:01
No swaps are charged
2025.08.19 20:32
No swaps are charged on the signal account
