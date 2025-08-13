- 자본
- 축소
트레이드:
181
이익 거래:
122 (67.40%)
손실 거래:
59 (32.60%)
최고의 거래:
336.69 USD
최악의 거래:
-995.60 USD
총 수익:
6 230.92 USD (310 061 pips)
총 손실:
-7 945.66 USD (257 123 pips)
연속 최대 이익:
26 (1 432.37 USD)
연속 최대 이익:
1 456.53 USD (13)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
90.90%
최대 입금량:
15.20%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
-0.34
롱(주식매수):
171 (94.48%)
숏(주식차입매도):
10 (5.52%)
수익 요인:
0.78
기대수익:
-9.47 USD
평균 이익:
51.07 USD
평균 손실:
-134.67 USD
연속 최대 손실:
5 (-2 888.47 USD)
연속 최대 손실:
-2 888.47 USD (5)
월별 성장률:
58.63%
연간 예측:
711.36%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 845.51 USD
최대한의:
5 020.19 USD (80.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
80.68% (5 020.19 USD)
자본금별:
43.19% (1 374.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|GER40
|35
|NAS100
|33
|US30
|12
|XAGUSD
|8
|XBRUSD
|2
|EURGBP
|2
|XTIUSD
|1
|SPX500
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|348
|GER40
|-232
|NAS100
|284
|US30
|-106
|XAGUSD
|-1.8K
|XBRUSD
|-113
|EURGBP
|-11
|XTIUSD
|-49
|SPX500
|19
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|5
|GBPCHF
|-102
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|64K
|GER40
|-14K
|NAS100
|11K
|US30
|3.1K
|XAGUSD
|-9.6K
|XBRUSD
|-1.1K
|EURGBP
|-184
|XTIUSD
|-492
|SPX500
|644
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|29
|GBPCHF
|-580
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +336.69 USD
최악의 거래: -996 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +1 432.37 USD
연속 최대 손실: -2 888.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 11
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.11 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
GoMarkets-Real 10
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 90
My trading system is Martingale-based, where buy/sell decisions are made using the Parabolic SAR indicator. If the first order is in a losing position, the second and subsequent orders will be placed once the minimum dot conditions on the Parabolic SAR indicator are met. Based on this trading system, I have developed a robot to execute trades automatically.
Recommender Balance : $US 1000
Recommended Broker : OctaFX
