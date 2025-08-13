시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Bouraq
Muhamad Syawal Rawosi

Bouraq

Muhamad Syawal Rawosi
0 리뷰
37
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -42%
OctaFX-Real9
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
181
이익 거래:
122 (67.40%)
손실 거래:
59 (32.60%)
최고의 거래:
336.69 USD
최악의 거래:
-995.60 USD
총 수익:
6 230.92 USD (310 061 pips)
총 손실:
-7 945.66 USD (257 123 pips)
연속 최대 이익:
26 (1 432.37 USD)
연속 최대 이익:
1 456.53 USD (13)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
90.90%
최대 입금량:
15.20%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
-0.34
롱(주식매수):
171 (94.48%)
숏(주식차입매도):
10 (5.52%)
수익 요인:
0.78
기대수익:
-9.47 USD
평균 이익:
51.07 USD
평균 손실:
-134.67 USD
연속 최대 손실:
5 (-2 888.47 USD)
연속 최대 손실:
-2 888.47 USD (5)
월별 성장률:
58.63%
연간 예측:
711.36%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 845.51 USD
최대한의:
5 020.19 USD (80.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
80.68% (5 020.19 USD)
자본금별:
43.19% (1 374.78 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 84
GER40 35
NAS100 33
US30 12
XAGUSD 8
XBRUSD 2
EURGBP 2
XTIUSD 1
SPX500 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 348
GER40 -232
NAS100 284
US30 -106
XAGUSD -1.8K
XBRUSD -113
EURGBP -11
XTIUSD -49
SPX500 19
AUDUSD 1
NZDUSD 5
GBPCHF -102
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 64K
GER40 -14K
NAS100 11K
US30 3.1K
XAGUSD -9.6K
XBRUSD -1.1K
EURGBP -184
XTIUSD -492
SPX500 644
AUDUSD 6
NZDUSD 29
GBPCHF -580
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +336.69 USD
최악의 거래: -996 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +1 432.37 USD
연속 최대 손실: -2 888.47 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real18
0.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 7
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 11
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.11 × 9
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
GoMarkets-Real 10
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 90
27 더...
My trading system is Martingale-based, where buy/sell decisions are made using the Parabolic SAR indicator. If the first order is in a losing position, the second and subsequent orders will be placed once the minimum dot conditions on the Parabolic SAR indicator are met. Based on this trading system, I have developed a robot to execute trades automatically.

Recommender Balance : $US 1000

Recommended Broker : OctaFX



리뷰 없음
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.10.29 11:06
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 04:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 14:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 13:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 11:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 07:39
No swaps are charged
2025.10.21 07:39
No swaps are charged
2025.10.21 06:28
No swaps are charged
2025.10.21 06:28
No swaps are charged
2025.10.20 10:23
No swaps are charged on the signal account
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Bouraq
월별 30 USD
-42%
0
0
USD
2.3K
USD
37
91%
181
67%
91%
0.78
-9.47
USD
81%
1:500
