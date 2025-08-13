SinaisSeções
Bouraq
Muhamad Syawal Rawosi

Bouraq

Muhamad Syawal Rawosi
0 comentários
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -46%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
178
Negociações com lucro:
119 (66.85%)
Negociações com perda:
59 (33.15%)
Melhor negociação:
336.69 USD
Pior negociação:
-995.60 USD
Lucro bruto:
6 065.48 USD (301 790 pips)
Perda bruta:
-7 945.66 USD (257 123 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (1 432.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 456.53 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
92.11%
Depósito máximo carregado:
15.20%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
-0.37
Negociações longas:
168 (94.38%)
Negociações curtas:
10 (5.62%)
Fator de lucro:
0.76
Valor esperado:
-10.56 USD
Lucro médio:
50.97 USD
Perda média:
-134.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-2 888.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 888.47 USD (5)
Crescimento mensal:
60.59%
Previsão anual:
735.21%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 845.51 USD
Máximo:
5 020.19 USD (80.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.68% (5 020.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.19% (1 374.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 81
GER40 35
NAS100 33
US30 12
XAGUSD 8
XBRUSD 2
EURGBP 2
XTIUSD 1
SPX500 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 182
GER40 -232
NAS100 284
US30 -106
XAGUSD -1.8K
XBRUSD -113
EURGBP -11
XTIUSD -49
SPX500 19
AUDUSD 1
NZDUSD 5
GBPCHF -102
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 56K
GER40 -14K
NAS100 11K
US30 3.1K
XAGUSD -9.6K
XBRUSD -1.1K
EURGBP -184
XTIUSD -492
SPX500 644
AUDUSD 6
NZDUSD 29
GBPCHF -580
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +336.69 USD
Pior negociação: -996 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 432.37 USD
Máxima perda consecutiva: -2 888.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real18
0.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 7
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 11
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.11 × 9
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
GoMarkets-Real 10
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 90
27 mais ...
My trading system is Martingale-based, where buy/sell decisions are made using the Parabolic SAR indicator. If the first order is in a losing position, the second and subsequent orders will be placed once the minimum dot conditions on the Parabolic SAR indicator are met. Based on this trading system, I have developed a robot to execute trades automatically.

Recommender Balance : $US 1000

Recommended Broker : OctaFX



Sem comentários
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.10.29 11:06
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 04:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 14:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 13:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 11:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 07:39
No swaps are charged
2025.10.21 07:39
No swaps are charged
2025.10.21 06:28
No swaps are charged
2025.10.21 06:28
No swaps are charged
2025.10.20 10:23
No swaps are charged on the signal account
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.