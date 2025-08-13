- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
118 (66.66%)
Убыточных трейдов:
59 (33.33%)
Лучший трейд:
336.69 USD
Худший трейд:
-995.60 USD
Общая прибыль:
6 022.10 USD (299 622 pips)
Общий убыток:
-7 945.66 USD (257 123 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (1 432.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 456.53 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
94.36%
Макс. загрузка депозита:
15.20%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.38
Длинных трейдов:
167 (94.35%)
Коротких трейдов:
10 (5.65%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-10.87 USD
Средняя прибыль:
51.03 USD
Средний убыток:
-134.67 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 888.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 888.47 USD (5)
Прирост в месяц:
67.99%
Годовой прогноз:
824.98%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 845.51 USD
Максимальная:
5 020.19 USD (80.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.68% (5 020.19 USD)
По эквити:
43.19% (1 374.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|GER40
|35
|NAS100
|33
|US30
|12
|XAGUSD
|8
|XBRUSD
|2
|EURGBP
|2
|XTIUSD
|1
|SPX500
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|139
|GER40
|-232
|NAS100
|284
|US30
|-106
|XAGUSD
|-1.8K
|XBRUSD
|-113
|EURGBP
|-11
|XTIUSD
|-49
|SPX500
|19
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|5
|GBPCHF
|-102
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|54K
|GER40
|-14K
|NAS100
|11K
|US30
|3.1K
|XAGUSD
|-9.6K
|XBRUSD
|-1.1K
|EURGBP
|-184
|XTIUSD
|-492
|SPX500
|644
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|29
|GBPCHF
|-580
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +336.69 USD
Худший трейд: -996 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 432.37 USD
Макс. убыток в серии: -2 888.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 11
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.11 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
GoMarkets-Real 10
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 90
еще 27...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
My trading system is Martingale-based, where buy/sell decisions are made using the Parabolic SAR indicator. If the first order is in a losing position, the second and subsequent orders will be placed once the minimum dot conditions on the Parabolic SAR indicator are met. Based on this trading system, I have developed a robot to execute trades automatically.
Recommender Balance : $US 1000
Recommended Broker : OctaFX
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-47%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
36
90%
177
66%
94%
0.75
-10.87
USD
USD
81%
1:500