Muhamad Syawal Rawosi

Bouraq

Muhamad Syawal Rawosi
0 отзывов
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -47%
OctaFX-Real9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
118 (66.66%)
Убыточных трейдов:
59 (33.33%)
Лучший трейд:
336.69 USD
Худший трейд:
-995.60 USD
Общая прибыль:
6 022.10 USD (299 622 pips)
Общий убыток:
-7 945.66 USD (257 123 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (1 432.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 456.53 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
94.36%
Макс. загрузка депозита:
15.20%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.38
Длинных трейдов:
167 (94.35%)
Коротких трейдов:
10 (5.65%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-10.87 USD
Средняя прибыль:
51.03 USD
Средний убыток:
-134.67 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 888.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 888.47 USD (5)
Прирост в месяц:
67.99%
Годовой прогноз:
824.98%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 845.51 USD
Максимальная:
5 020.19 USD (80.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.68% (5 020.19 USD)
По эквити:
43.19% (1 374.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 80
GER40 35
NAS100 33
US30 12
XAGUSD 8
XBRUSD 2
EURGBP 2
XTIUSD 1
SPX500 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 139
GER40 -232
NAS100 284
US30 -106
XAGUSD -1.8K
XBRUSD -113
EURGBP -11
XTIUSD -49
SPX500 19
AUDUSD 1
NZDUSD 5
GBPCHF -102
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 54K
GER40 -14K
NAS100 11K
US30 3.1K
XAGUSD -9.6K
XBRUSD -1.1K
EURGBP -184
XTIUSD -492
SPX500 644
AUDUSD 6
NZDUSD 29
GBPCHF -580
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +336.69 USD
Худший трейд: -996 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 432.37 USD
Макс. убыток в серии: -2 888.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real18
0.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 7
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 11
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.11 × 9
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
GoMarkets-Real 10
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 90
еще 27...
My trading system is Martingale-based, where buy/sell decisions are made using the Parabolic SAR indicator. If the first order is in a losing position, the second and subsequent orders will be placed once the minimum dot conditions on the Parabolic SAR indicator are met. Based on this trading system, I have developed a robot to execute trades automatically.

Recommender Balance : $US 1000

Recommended Broker : OctaFX



Нет отзывов
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.10.29 11:06
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 04:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 14:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 13:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 11:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 07:39
No swaps are charged
2025.10.21 07:39
No swaps are charged
2025.10.21 06:28
No swaps are charged
2025.10.21 06:28
No swaps are charged
2025.10.20 10:23
No swaps are charged on the signal account
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bouraq
30 USD в месяц
-47%
0
0
USD
2.1K
USD
36
90%
177
66%
94%
0.75
-10.87
USD
81%
1:500
Копировать

