- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
67 (67.00%)
Loss Trade:
33 (33.00%)
Best Trade:
248.79 USD
Worst Trade:
-511.14 USD
Profitto lordo:
2 544.26 USD (141 575 pips)
Perdita lorda:
-2 527.96 USD (119 024 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (750.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
750.96 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.72%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
92 (92.00%)
Short Trade:
8 (8.00%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
37.97 USD
Perdita media:
-76.60 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-590.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-806.30 USD (3)
Crescita mensile:
14.89%
Previsione annuale:
180.68%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 522.24 USD
Massimale:
1 522.24 USD (37.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.24% (1 522.24 USD)
Per equità:
20.42% (774.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|NAS100
|26
|GER40
|25
|US30
|12
|XBRUSD
|2
|XTIUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|379
|NAS100
|248
|GER40
|-342
|US30
|-106
|XBRUSD
|-113
|XTIUSD
|-49
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|NAS100
|15K
|GER40
|-8.4K
|US30
|3.1K
|XBRUSD
|-1.1K
|XTIUSD
|-492
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +248.79 USD
Worst Trade: -511 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +750.96 USD
Massima perdita consecutiva: -590.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.59 × 81
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
OctaFX-Real7
|1.67 × 3
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
My trading system is Martingale-based, where buy/sell decisions are made using the Parabolic SAR indicator. If the first order is in a losing position, the second and subsequent orders will be placed once the minimum dot conditions on the Parabolic SAR indicator are met. Based on this trading system, I have developed a robot to execute trades automatically.
