Muhamad Syawal Rawosi

Bouraq

Muhamad Syawal Rawosi
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
67 (67.00%)
Loss Trade:
33 (33.00%)
Best Trade:
248.79 USD
Worst Trade:
-511.14 USD
Profitto lordo:
2 544.26 USD (141 575 pips)
Perdita lorda:
-2 527.96 USD (119 024 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (750.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
750.96 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.72%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
92 (92.00%)
Short Trade:
8 (8.00%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
37.97 USD
Perdita media:
-76.60 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-590.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-806.30 USD (3)
Crescita mensile:
14.89%
Previsione annuale:
180.68%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 522.24 USD
Massimale:
1 522.24 USD (37.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.24% (1 522.24 USD)
Per equità:
20.42% (774.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 34
NAS100 26
GER40 25
US30 12
XBRUSD 2
XTIUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 379
NAS100 248
GER40 -342
US30 -106
XBRUSD -113
XTIUSD -49
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
NAS100 15K
GER40 -8.4K
US30 3.1K
XBRUSD -1.1K
XTIUSD -492
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +248.79 USD
Worst Trade: -511 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +750.96 USD
Massima perdita consecutiva: -590.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.59 × 81
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 4
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
OctaFX-Real7
1.67 × 3
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
16 più
My trading system is Martingale-based, where buy/sell decisions are made using the Parabolic SAR indicator. If the first order is in a losing position, the second and subsequent orders will be placed once the minimum dot conditions on the Parabolic SAR indicator are met. Based on this trading system, I have developed a robot to execute trades automatically.


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bouraq
30USD al mese
1%
0
0
USD
4.1K
USD
22
85%
100
67%
100%
1.00
0.16
USD
37%
1:500
Copia

