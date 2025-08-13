SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Bouraq
Muhamad Syawal Rawosi

Bouraq

Muhamad Syawal Rawosi
0 comentarios
36 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -46%
OctaFX-Real9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
178
Transacciones Rentables:
119 (66.85%)
Transacciones Irrentables:
59 (33.15%)
Mejor transacción:
336.69 USD
Peor transacción:
-995.60 USD
Beneficio Bruto:
6 065.48 USD (301 790 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 945.66 USD (257 123 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (1 432.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 456.53 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
92.11%
Carga máxima del depósito:
15.20%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
-0.37
Transacciones Largas:
168 (94.38%)
Transacciones Cortas:
10 (5.62%)
Factor de Beneficio:
0.76
Beneficio Esperado:
-10.56 USD
Beneficio medio:
50.97 USD
Pérdidas medias:
-134.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-2 888.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 888.47 USD (5)
Crecimiento al mes:
60.59%
Pronóstico anual:
735.21%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 845.51 USD
Máxima:
5 020.19 USD (80.03%)
Reducción relativa:
De balance:
80.68% (5 020.19 USD)
De fondos:
43.19% (1 374.78 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 81
GER40 35
NAS100 33
US30 12
XAGUSD 8
XBRUSD 2
EURGBP 2
XTIUSD 1
SPX500 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 182
GER40 -232
NAS100 284
US30 -106
XAGUSD -1.8K
XBRUSD -113
EURGBP -11
XTIUSD -49
SPX500 19
AUDUSD 1
NZDUSD 5
GBPCHF -102
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 56K
GER40 -14K
NAS100 11K
US30 3.1K
XAGUSD -9.6K
XBRUSD -1.1K
EURGBP -184
XTIUSD -492
SPX500 644
AUDUSD 6
NZDUSD 29
GBPCHF -580
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +336.69 USD
Peor transacción: -996 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 432.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 888.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real18
0.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 7
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 11
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.11 × 9
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
GoMarkets-Real 10
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 90
My trading system is Martingale-based, where buy/sell decisions are made using the Parabolic SAR indicator. If the first order is in a losing position, the second and subsequent orders will be placed once the minimum dot conditions on the Parabolic SAR indicator are met. Based on this trading system, I have developed a robot to execute trades automatically.

Recommender Balance : $US 1000

Recommended Broker : OctaFX



2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
2025.10.29 11:06
2025.10.28 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 04:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 14:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 13:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 11:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 07:39
No swaps are charged
2025.10.21 07:39
2025.10.21 06:28
No swaps are charged
2025.10.21 06:28
2025.10.20 10:23
