信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Bouraq
Muhamad Syawal Rawosi

Bouraq

Muhamad Syawal Rawosi
0条评论
36
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -47%
OctaFX-Real9
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
177
盈利交易:
118 (66.66%)
亏损交易:
59 (33.33%)
最好交易:
336.69 USD
最差交易:
-995.60 USD
毛利:
6 022.10 USD (299 622 pips)
毛利亏损:
-7 945.66 USD (257 123 pips)
最大连续赢利:
26 (1 432.37 USD)
最大连续盈利:
1 456.53 USD (13)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
92.11%
最大入金加载:
15.20%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.38
长期交易:
167 (94.35%)
短期交易:
10 (5.65%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-10.87 USD
平均利润:
51.03 USD
平均损失:
-134.67 USD
最大连续失误:
5 (-2 888.47 USD)
最大连续亏损:
-2 888.47 USD (5)
每月增长:
67.99%
年度预测:
824.98%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
2 845.51 USD
最大值:
5 020.19 USD (80.03%)
相对跌幅:
结余:
80.68% (5 020.19 USD)
净值:
43.19% (1 374.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 80
GER40 35
NAS100 33
US30 12
XAGUSD 8
XBRUSD 2
EURGBP 2
XTIUSD 1
SPX500 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 139
GER40 -232
NAS100 284
US30 -106
XAGUSD -1.8K
XBRUSD -113
EURGBP -11
XTIUSD -49
SPX500 19
AUDUSD 1
NZDUSD 5
GBPCHF -102
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 54K
GER40 -14K
NAS100 11K
US30 3.1K
XAGUSD -9.6K
XBRUSD -1.1K
EURGBP -184
XTIUSD -492
SPX500 644
AUDUSD 6
NZDUSD 29
GBPCHF -580
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +336.69 USD
最差交易: -996 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 432.37 USD
最大连续亏损: -2 888.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real18
0.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 7
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 11
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.11 × 9
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
GoMarkets-Real 10
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 90
27 更多...
My trading system is Martingale-based, where buy/sell decisions are made using the Parabolic SAR indicator. If the first order is in a losing position, the second and subsequent orders will be placed once the minimum dot conditions on the Parabolic SAR indicator are met. Based on this trading system, I have developed a robot to execute trades automatically.

Recommender Balance : $US 1000

Recommended Broker : OctaFX



没有评论
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.10.29 11:06
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 04:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 14:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 13:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 11:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 07:39
No swaps are charged
2025.10.21 07:39
No swaps are charged
2025.10.21 06:28
No swaps are charged
2025.10.21 06:28
No swaps are charged
2025.10.20 10:23
No swaps are charged on the signal account
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Bouraq
每月30 USD
-47%
0
0
USD
2.1K
USD
36
90%
177
66%
92%
0.75
-10.87
USD
81%
1:500
