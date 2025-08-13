- 成长
交易:
177
盈利交易:
118 (66.66%)
亏损交易:
59 (33.33%)
最好交易:
336.69 USD
最差交易:
-995.60 USD
毛利:
6 022.10 USD (299 622 pips)
毛利亏损:
-7 945.66 USD (257 123 pips)
最大连续赢利:
26 (1 432.37 USD)
最大连续盈利:
1 456.53 USD (13)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
92.11%
最大入金加载:
15.20%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.38
长期交易:
167 (94.35%)
短期交易:
10 (5.65%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-10.87 USD
平均利润:
51.03 USD
平均损失:
-134.67 USD
最大连续失误:
5 (-2 888.47 USD)
最大连续亏损:
-2 888.47 USD (5)
每月增长:
67.99%
年度预测:
824.98%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
2 845.51 USD
最大值:
5 020.19 USD (80.03%)
相对跌幅:
结余:
80.68% (5 020.19 USD)
净值:
43.19% (1 374.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|GER40
|35
|NAS100
|33
|US30
|12
|XAGUSD
|8
|XBRUSD
|2
|EURGBP
|2
|XTIUSD
|1
|SPX500
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|139
|GER40
|-232
|NAS100
|284
|US30
|-106
|XAGUSD
|-1.8K
|XBRUSD
|-113
|EURGBP
|-11
|XTIUSD
|-49
|SPX500
|19
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|5
|GBPCHF
|-102
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|54K
|GER40
|-14K
|NAS100
|11K
|US30
|3.1K
|XAGUSD
|-9.6K
|XBRUSD
|-1.1K
|EURGBP
|-184
|XTIUSD
|-492
|SPX500
|644
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|29
|GBPCHF
|-580
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +336.69 USD
最差交易: -996 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 432.37 USD
最大连续亏损: -2 888.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 11
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.11 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
GoMarkets-Real 10
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 90
My trading system is Martingale-based, where buy/sell decisions are made using the Parabolic SAR indicator. If the first order is in a losing position, the second and subsequent orders will be placed once the minimum dot conditions on the Parabolic SAR indicator are met. Based on this trading system, I have developed a robot to execute trades automatically.
Recommender Balance : $US 1000
Recommended Broker : OctaFX
