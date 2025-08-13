- 成長
- ドローダウン
トレード:
178
利益トレード:
119 (66.85%)
損失トレード:
59 (33.15%)
ベストトレード:
336.69 USD
最悪のトレード:
-995.60 USD
総利益:
6 065.48 USD (301 790 pips)
総損失:
-7 945.66 USD (257 123 pips)
最大連続の勝ち:
26 (1 432.37 USD)
最大連続利益:
1 456.53 USD (13)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
92.11%
最大入金額:
15.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
168 (94.38%)
短いトレード:
10 (5.62%)
プロフィットファクター:
0.76
期待されたペイオフ:
-10.56 USD
平均利益:
50.97 USD
平均損失:
-134.67 USD
最大連続の負け:
5 (-2 888.47 USD)
最大連続損失:
-2 888.47 USD (5)
月間成長:
60.59%
年間予想:
735.21%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 845.51 USD
最大の:
5 020.19 USD (80.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.68% (5 020.19 USD)
エクイティによる:
43.19% (1 374.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|GER40
|35
|NAS100
|33
|US30
|12
|XAGUSD
|8
|XBRUSD
|2
|EURGBP
|2
|XTIUSD
|1
|SPX500
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|182
|GER40
|-232
|NAS100
|284
|US30
|-106
|XAGUSD
|-1.8K
|XBRUSD
|-113
|EURGBP
|-11
|XTIUSD
|-49
|SPX500
|19
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|5
|GBPCHF
|-102
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|56K
|GER40
|-14K
|NAS100
|11K
|US30
|3.1K
|XAGUSD
|-9.6K
|XBRUSD
|-1.1K
|EURGBP
|-184
|XTIUSD
|-492
|SPX500
|644
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|29
|GBPCHF
|-580
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +336.69 USD
最悪のトレード: -996 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 432.37 USD
最大連続損失: -2 888.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 11
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro-2
|0.11 × 9
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
GoMarkets-Real 10
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 90
My trading system is Martingale-based, where buy/sell decisions are made using the Parabolic SAR indicator. If the first order is in a losing position, the second and subsequent orders will be placed once the minimum dot conditions on the Parabolic SAR indicator are met. Based on this trading system, I have developed a robot to execute trades automatically.
Recommender Balance : $US 1000
Recommended Broker : OctaFX
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-46%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
36
91%
178
66%
92%
0.76
-10.56
USD
USD
81%
1:500