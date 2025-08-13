シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Bouraq
Muhamad Syawal Rawosi

Bouraq

Muhamad Syawal Rawosi
レビュー0件
36週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -46%
OctaFX-Real9
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
178
利益トレード:
119 (66.85%)
損失トレード:
59 (33.15%)
ベストトレード:
336.69 USD
最悪のトレード:
-995.60 USD
総利益:
6 065.48 USD (301 790 pips)
総損失:
-7 945.66 USD (257 123 pips)
最大連続の勝ち:
26 (1 432.37 USD)
最大連続利益:
1 456.53 USD (13)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
92.11%
最大入金額:
15.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
168 (94.38%)
短いトレード:
10 (5.62%)
プロフィットファクター:
0.76
期待されたペイオフ:
-10.56 USD
平均利益:
50.97 USD
平均損失:
-134.67 USD
最大連続の負け:
5 (-2 888.47 USD)
最大連続損失:
-2 888.47 USD (5)
月間成長:
60.59%
年間予想:
735.21%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 845.51 USD
最大の:
5 020.19 USD (80.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.68% (5 020.19 USD)
エクイティによる:
43.19% (1 374.78 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 81
GER40 35
NAS100 33
US30 12
XAGUSD 8
XBRUSD 2
EURGBP 2
XTIUSD 1
SPX500 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 182
GER40 -232
NAS100 284
US30 -106
XAGUSD -1.8K
XBRUSD -113
EURGBP -11
XTIUSD -49
SPX500 19
AUDUSD 1
NZDUSD 5
GBPCHF -102
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 56K
GER40 -14K
NAS100 11K
US30 3.1K
XAGUSD -9.6K
XBRUSD -1.1K
EURGBP -184
XTIUSD -492
SPX500 644
AUDUSD 6
NZDUSD 29
GBPCHF -580
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +336.69 USD
最悪のトレード: -996 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 432.37 USD
最大連続損失: -2 888.47 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real18
0.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 7
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 11
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
RoboForex-Pro-2
0.11 × 9
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
GoMarkets-Real 10
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 90
27 より多く...
My trading system is Martingale-based, where buy/sell decisions are made using the Parabolic SAR indicator. If the first order is in a losing position, the second and subsequent orders will be placed once the minimum dot conditions on the Parabolic SAR indicator are met. Based on this trading system, I have developed a robot to execute trades automatically.

Recommender Balance : $US 1000

Recommended Broker : OctaFX



レビューなし
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 07:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.10.29 11:06
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 04:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 14:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 13:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 11:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 07:39
No swaps are charged
2025.10.21 07:39
No swaps are charged
2025.10.21 06:28
No swaps are charged
2025.10.21 06:28
No swaps are charged
2025.10.20 10:23
No swaps are charged on the signal account
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください