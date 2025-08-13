Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LQDLtd-Live02 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 AlphaTradex2-Live 0.00 × 4 Tradeview-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 5 Pepperstone-Edge02 0.00 × 8 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.28 × 1135 ICMarkets-Live03 0.43 × 115 TitanFX-05 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live33 0.50 × 103 ICMarkets-Live07 0.57 × 3447 Tickmill-Live05 0.59 × 777 VantageFXInternational-Live 2 0.60 × 5 ICMarkets-Live14 0.63 × 245 Tickmill-Live02 0.63 × 7720 ICMarkets-Live10 0.67 × 6 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 Tickmill-Live 0.68 × 4924 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 ICMarkets-Live04 0.71 × 95 ICMarkets-Live18 0.77 × 333 Pepperstone-Demo01 0.78 × 9 ICMarketsSC-Live12 0.84 × 25 85 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya