Wei Lung Wu

Tickmill 30

Wei Lung Wu
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 56%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
700
Kârla kapanan işlemler:
635 (90.71%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (9.29%)
En iyi işlem:
50.97 USD
En kötü işlem:
-85.44 USD
Brüt kâr:
3 724.18 USD (56 090 pips)
Brüt zarar:
-934.16 USD (15 468 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (137.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
213.78 USD (25)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
98.97%
Maks. mevduat yükü:
13.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
103
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
18.58
Alış işlemleri:
512 (73.14%)
Satış işlemleri:
188 (26.86%)
Kâr faktörü:
3.99
Beklenen getiri:
3.99 USD
Ortalama kâr:
5.86 USD
Ortalama zarar:
-14.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-24.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.10 USD (2)
Aylık büyüme:
33.96%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
150.18 USD (2.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.36% (150.18 USD)
Varlığa göre:
26.33% (2 045.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 40
EURJPY 37
GBPUSD 36
USDCAD 36
NZDUSD 35
EURUSD 32
EURCAD 32
GBPCAD 32
GBPJPY 30
AUDCAD 29
EURNZD 28
USDCHF 27
AUDJPY 27
CHFJPY 27
GBPNZD 27
GBPAUD 27
CADJPY 25
EURAUD 24
NZDCAD 22
EURGBP 22
CADCHF 21
AUDUSD 21
AUDCHF 17
GBPCHF 14
NZDCHF 13
NZDJPY 11
AUDNZD 4
EURCHF 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 140
EURJPY 64
GBPUSD 110
USDCAD 85
NZDUSD 178
EURUSD 208
EURCAD 130
GBPCAD 112
GBPJPY 105
AUDCAD 144
EURNZD 107
USDCHF 135
AUDJPY 108
CHFJPY 66
GBPNZD 70
GBPAUD 79
CADJPY 138
EURAUD 45
NZDCAD 79
EURGBP 59
CADCHF 132
AUDUSD 112
AUDCHF 162
GBPCHF 42
NZDCHF 78
NZDJPY 66
AUDNZD 20
EURCHF 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 2.6K
EURJPY 1.5K
GBPUSD 2K
USDCAD 1.5K
NZDUSD 1.4K
EURUSD 2.8K
EURCAD 2.5K
GBPCAD 2.5K
GBPJPY 2.5K
AUDCAD 1.5K
EURNZD 2.5K
USDCHF 1.3K
AUDJPY 1.3K
CHFJPY 1.6K
GBPNZD 1.7K
GBPAUD 1.6K
CADJPY 1.6K
EURAUD 1.5K
NZDCAD 860
EURGBP 757
CADCHF 925
AUDUSD 917
AUDCHF 1K
GBPCHF 620
NZDCHF 472
NZDJPY 547
AUDNZD 330
EURCHF 219
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.97 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +137.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.28 × 1135
ICMarkets-Live03
0.43 × 115
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
ICMarkets-Live07
0.57 × 3447
Tickmill-Live05
0.59 × 777
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live14
0.63 × 245
Tickmill-Live02
0.63 × 7720
ICMarkets-Live10
0.67 × 6
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.68 × 4924
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.84 × 25
85 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.15 16:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 22:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 03:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.13 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 03:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
